Работа над жалобами: в Мурманске администрация контролирует работу управляющих компаний

Жители мурманского дома №15 по проспекту Кирова давно жаловались в городскую администрацию на некачественное водоснабжение. Недавно коммуникации обновили, а теплообменник прочистили.

Исполняющий полномочия главы города Мурманска совместно с представителями управляющей компании выехал на место с проверкой качества проведенной работы.

Иван Лебедев, врип главы города Мурманска: «По данному дому было много обращений жителей, которые сообщали о том, что горячая вода была не той температуры. Поэтому было принято решение плотно отработать эту проблему с управляющей компанией: была проведена работа по замене уплотнений теплообменника, чтобы в пиковые нагрузки, когда люди чаще всего пользуются водой, чтобы горячая вода шла надлежащей температуры».

Константин Степанов, заместитель директора управляющей компании: «В начале этого года мы, скажем так, провели эти манипуляции: пластины добавили, заменили несколько участков розлива воды. В целом температура нормализовалась и жалобы на горячую воду прекратили поступать и на отопление тоже. Сейчас вошли в отопительный сезон, в принципе, ни одной заявки у нас с этого дома уже не было».

Пятиэтажный дом на Кирова 1964 года, в нём 80 квартир. Качественная работа коммуникаций в здании – залог здоровья северян, проживающих в нём.

Иван Лебедев, врип главы города Мурманска: «У нас жалобы по разным направлениям. Поэтому первый выезд сегодня - это проверка наших теплосистем, чтобы мы понимали, как это работает, так как мы видим, что погода меняется, температура меняется. Будем и по другим моментам выезжать, смотреть, контролировать работу, потому что зимний период очень важен. Важна и уборка придомовой территории, контейнерные площадки. Как отмечал Андрей Владимирович, надо очень чётко следить за тем, чтобы управляющие компании выполняли свои услуги надлежащим образом».

Теперь подобные рейды станут регулярными. Сотрудники администрации будут проверять дома, откуда поступает много жалоб и искать способы оперативных решений вопросов. Несколько адресов уже стоят на контроле администрации Мурманска.

-

-

-

