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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.05.25 19:30

Работа регионального оператора «Ситиматик» вызвала жёсткое недовольство у губернатора Мурманской области

Глава Мурманской области Андрей Чибис был настолько возмущён сложившейся ситуацией, что потребовал немедленного и сурового наказания.

На оперативном совещании сообщили, что Кировск и Апатиты до сих пор страдают от несвоевременного вывоза мусора. Обращения жителей подтверждают снимки, сделанные в рамках мониторинга «Губернаторского контроля». Вот только регоператор не торопится устранять свои косяки.

Глава Мурманской области Андрей Чибис был настолько возмущён сложившейся ситуацией, что потребовал немедленного и сурового наказания.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это ж критичная ситуация. Это значит, что регоператор должен страдать финансово больно, мы об этом говорили. И помимо системы мониторинга, пожалуйста, если действующим законодательством уровень финансовых санкций недостаточен, сформулируйте предложение. Регоператору должно быть больно финансово, если он чего-то не выполняет. А пока мы видим, я считаю, что мер финансовых достаточно, но их надо применять. Видите эти фотографии? Применяйте».

 

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