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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.06.25 19:30

«Работа рядом»: проект, стартовавший в 2020 году, сегодня востребован у молодёжи

1390 подростков - ровно столько трудоустроились по проекту «Работа рядом» молодых северян в прошлом году в Мурманске. Самой востребованной работой для ребят в возрасте от 14 до 18 лет уже несколько лет остаётся уборка территорий.

Подростки не только обретают свой первый трудовой опыт, но и находят друзей, учатся взаимодействовать внутри команды.

Приходят работать и сразу несколько членов одной семьи. Например, в одной из бригад сейчас трудятся брат и сестра - Савелий и Полина Галушкины. Полина уже не в первый раз пробует себя в полезной, а главное, оплачиваемой деятельности. А в этом году подтянула и брата. Свой заработок дети уже распланировали. Кто-то копит на новый велосипед, а кто-то планирует помочь родителям.

К слову, суммы, которые зарабатывают ребята, весьма неплохие, это примерно от 20 до 50 тысяч рублей в месяц в зависимости от количества проработанных часов.

Полина и Савелий Галушкины, работают по проекту «Работа рядом»: «В прошлом году я тут тоже работала и мне выдали зарплату».

Эта смена, которая трудится на улицах Свердлова и Гаджиева заступила первого июня. Самое главное, что ребята могут видеть результат своей работы. Теперь они точно знают, что за чистотой на улицах стоят реальные люди и это большой труд. Важно, что дети заняты общественно полезной деятельностью.

Сейчас, например, облагораживают город ко Дню России.

Юлия Кравчук, уборщик территории первого разряда: «Одни готовили флаги, гладили … Легче всего найти общий язык, когда вместе работаешь».

Для многих из подростков это уже не первый опыт. Молодежь быстро втягивается и, проработав месяц, уже следующим летом вновь приходят в центр занятости, чтобы трудоустроиться.

Александра Краснова, ведущий инспектор Центра занятости населения Мурманской области: «Пока не было проекта рабочих мест было, к сожалению, мало претендентов. Но мы стараемся создавать больше рабочих мест».

Важно отметить, что найм детей происходит с полным соблюдением трудовых прав подростка. Также в зависимости от возраста работникам полагаются льготы, в том числе и сокращённый рабочий день.

В этом году в проекте «Работа рядом» могут поучаствовать и мамы в декрете. Подать заявку можно на портале «Работа России» или воспользовавшись помощью консультантов кадровых центров.

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