Работа шнекороторного снегоочистителя на трассе в Териберку поразила главу региона

Смотреть на северное сияние туристы из Китая предпочитают в Териберке – на побережье Баренцева моря. Вот только добраться до края света задача нетривиальная, ведь единственный подъезд к посёлку часто заносит снегом.

Работе водителя шнекоротора на этой трассе после снегопада поразился и губернатор Мурманской области. Видео о том, как снегоочиститель пробивается через снежный занос, Андрей Чибис разместил на своей странице в одной из социальных сетей. Глава региона сообщил, что после перекрытия на дороге, ведущей в Териберку, образовался покров снега в 1,5 метра. «Мощь природы», – подчеркнул губернатор.

Стоит отметить, что в таких случаях специалистам, работающим на спецтехнике, приходится ориентироваться только на вешки (специальные знаки), установленные вдоль трассы и обозначающие границу дорожного плотна.