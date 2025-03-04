Работа Управления дорожного хозяйства Мурманска продолжается в режиме 24/7

Это отметил в своём телеграм-канале глава Мурманска.

Специалисты не только активно вывозят накопившийся на обочинах снег, но и освобождают тротуары от наледи. В работе задействовано 137 единиц техники. Это и грейдеры, и самосвалы, и маленькие погрузчики.

Не забывают в службе и о посыпке дорог смесью соли и песка, а в управлениях округов - о координации работы управляющих организаций.