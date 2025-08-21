Работа в день рождения, или Скоро осень, Мурманский областной театр кукол готовится к открытию нового сезона

В день рождения Мурманского областного театра кукол расскажем, кто уже начал подготовку к предстоящим постановкам и что ждёт зрителей в сентябре.

21 августа 92-й день рождения отметил старейший профессиональный театр Заполярья. Праздник проходит тихо, без выступлений и поздравлений, ведь сейчас большинство работников и артистов в отпуске.

Мурманский областной театр кукол любим северянами. В репертуаре около 50 спектаклей. Постановки ставят по русской и зарубежной классике, сказкам, в том числе и коренных народов Севера, современным пьесам и литературным произведениям. А в этом году один из спектаклей «Саамская сказка» вошёл в «Золотой фонд театральных постановок России».

Коллектив учреждения много гастролирует, бывал и на новых территориях, также театр кукол каждый год проводит фестивали и открывает дорогу новым талантам.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Нам времени даже не хватает, чтобы всё сделать, все наши планы осуществить … Чем-то хочется удивить земляков, собственно говоря, чем мы и занимаемся в нашей повседневной жизни».

Сейчас театр и оборудован по последнему слову, может похвастаться возможностью ставить постановки любой сложности. Но, самое главное, это, конечно, куклы, без них никуда. Создают их, к слову, как и костюмы и другой реквизит, тоже здесь. Попасть в мастерские, где происходит волшебство могут только сотрудники учреждения культуры. В бутафорской повсюду эскизы и макеты. Мастерицы уже вышли на работу, ведь нужно успеть к началу сезона. Например, Татьяна Смирнова сейчас трудится над костюмом оленя. Женщина уже 4 года шьёт, кроит и вяжет для Мурманского областного театра кукол.

Татьяна Смирнова, закройщик: «Я всю жизнь свою шила. Когда-то, когда в первый класс пошла, писали сочинение «Кем я хочу стать». Я написала: я хочу шить платья для кукол. Ну вот, для кукол платья шью».

В такую работу если приходят, то на всю жизнь. Некоторые мастера трудятся в швейном отделе театра уже 50 лет. Кому-то покажется утомительным так надолго задерживаться на одном месте, однако, когда каждый год вместе с учреждением проживаешь и создаёшь столько новых историй, скорее всего о скуке даже не вспоминаешь.

Элина Бадулина, художник-бутафор: «Мне здесь абсолютно всё нравится».

Всего в швейном цеху трудится 13 человек: среди них главный художник, художники-декораторы, бутафоры и инженер-механик. От королевского наряда, до рыбы-шапки. В соответствии с замыслом режиссёра мастерицы воплощают в жизнь важнейшую визуальную составляющую сцены.

Сейчас специалисты трудятся над созданием костюмов для предстоящего фестиваля «Полярная сова», который стартует вместе с открытием сезона 19 сентября.

Событие масштабное, в Мурманск приедет 17 театров, в том числе и уже известные северному зрителю зарубежные артисты из Гродно и Бреста.