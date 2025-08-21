Стартовал региональный фотоконкурс «На Севере — отдыхать!»В Коле впервые стартует Кубок губернатора Мурманской области по конному спорту
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.08.25 19:30

Работа в день рождения, или Скоро осень, Мурманский областной театр кукол готовится к открытию нового сезона

В день рождения Мурманского областного театра кукол расскажем, кто уже начал подготовку к предстоящим постановкам и что ждёт зрителей в сентябре.

21 августа 92-й день рождения отметил старейший профессиональный театр Заполярья. Праздник проходит тихо, без выступлений и поздравлений, ведь сейчас большинство работников и артистов в отпуске.

Мурманский областной театр кукол любим северянами. В репертуаре около 50 спектаклей. Постановки ставят по русской и зарубежной классике, сказкам, в том числе и коренных народов Севера, современным пьесам и литературным произведениям. А в этом году один из спектаклей «Саамская сказка» вошёл в «Золотой фонд театральных постановок России».

Коллектив учреждения много гастролирует, бывал и на новых территориях, также театр кукол каждый год проводит фестивали и открывает дорогу новым талантам.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Нам времени даже не хватает, чтобы всё сделать, все наши планы осуществить … Чем-то хочется удивить земляков, собственно говоря, чем мы и занимаемся в нашей повседневной жизни».

Сейчас театр и оборудован по последнему слову, может похвастаться возможностью ставить постановки любой сложности. Но, самое главное, это, конечно, куклы, без них никуда. Создают их, к слову, как и костюмы и другой реквизит, тоже здесь. Попасть в мастерские, где происходит волшебство могут только сотрудники учреждения культуры. В бутафорской повсюду эскизы и макеты. Мастерицы уже вышли на работу, ведь нужно успеть к началу сезона. Например, Татьяна Смирнова сейчас трудится над костюмом оленя. Женщина уже 4 года шьёт, кроит и вяжет для Мурманского областного театра кукол.

Татьяна Смирнова, закройщик: «Я всю жизнь свою шила. Когда-то, когда в первый класс пошла, писали сочинение «Кем я хочу стать». Я написала: я хочу шить платья для кукол. Ну вот, для кукол платья шью».

В такую работу если приходят, то на всю жизнь. Некоторые мастера трудятся в швейном отделе театра уже 50 лет. Кому-то покажется утомительным так надолго задерживаться на одном месте, однако, когда каждый год вместе с учреждением проживаешь и создаёшь столько новых историй, скорее всего о скуке даже не вспоминаешь.

Элина Бадулина, художник-бутафор: «Мне здесь абсолютно всё нравится».

Всего в швейном цеху трудится 13 человек: среди них главный художник, художники-декораторы, бутафоры и инженер-механик. От королевского наряда, до рыбы-шапки. В соответствии с замыслом режиссёра мастерицы воплощают в жизнь важнейшую визуальную составляющую сцены.

Сейчас специалисты трудятся над созданием костюмов для предстоящего фестиваля «Полярная сова», который стартует вместе с открытием сезона 19 сентября.

Событие масштабное, в Мурманск приедет 17 театров, в том числе и уже известные северному зрителю зарубежные артисты из Гродно и Бреста.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
-Правовая консультация (18+)Получить выходной 1 сентября – четыре варианта от юриста «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире02:05«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Редкие люди». Познавательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Растёт спрос на наличные: россияне опасаются остаться без возможности оплатить необходимые товары и услуги-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 15 копеек, евро прибавил почти 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)На Северном флоте завершается подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»