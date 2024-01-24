Работа, в которой нет благодарных пациентов

Речь идёт о патологоанатомах, чей профессиональный праздник отметили недавно.

Патологоанатомическое отделение Мурманской областной больницы на сегодняшний день остаётся крупнейшим в регионе. Роман Гарлоев, заведующий отделением, в своём деле уже более 30 лет. Ещё с университетской скамьи Роман Анатольевич был впечатлён работой патологоанатомов, вокруг деятельности которых ходит немало слухов.

Роман Гарлоев, заведующий патологоанатомическим отделением Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина, главный внештатный специалист по патологической анатомии, кандидат медицинский наук, доцент: «Патологическая анатомия в представлении обычного человека – это вскрытия. Человек в фартуке как мясник занимается исследованием трупов… На самом деле, в настоящее время это не так. Секционный раздел, а это так называется. Вскрытие трупов секционным разделом специалисты занимаются не больше 20 процентов времени в нашей медицинской организации. В онкологическом профиле это может быть 5-10 процентов всего лишь, а всё остальное время у врача патологоанатома занимает прижизненная диагностика»

Вот это и позволяет определить заболевания, в том числе серьёзные онкологические.

Роман Гарлоев, заведующий патологоанатомическим отделением Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина, главный внештатный специалист по патологической анатомии, кандидат медицинский наук, доцент: «Всё, что у человека биоптируется, всё что у человека отрезается, всё что у человека ампутируется, все анатомические ткани, которые каким-то образом забираются, поступают в одну единственную лабораторию – патологоанатомическую. А мы должны на основании этих тканей поставить диагноз, исключить или подтвердить онкологический процесс, определить степень дифференцировки опухоли, которая будет влиять на прогноз».

Патологоанатом – это единственный специалист широкого профиля, которому нужно обладать большим диапазоном знаний по всем специальностям, следовательно, постоянно учиться и обогащать свои профессиональные навыки.

Лаборатория в этом отделении самая главная трудовая площадка. На своих рабочих местах специалисты проводят массу исследований. За последние 10 лет техническое оснащение претерпело разительные перемены в лучшую сторону. Здесь проводится единственная в Мурманской области, иммуногистохимическая диагностика. Данный вид исследования считается очень точным и достоверным и может, к примеру, подтвердить или опровергнуть диагноз «Рак». Процесс работы в лаборатории состоит из нескольких стадий. Только пройдя их все, можно получить материал, благодаря которому врач сможет постановить диагноз.

Дарья Комракова, биолог патологоанатомического отделения Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина: «Очень важно правильно расположить в баночке препарат. Например, этот обязательно нужно поставить ребром, чтобы все ткани попали на срез».

Посмотрели мы и на «нарезание» препаратов. Конечно, такие исследования – отдельный мир, о котором многие даже и не догадываются.

Марина Южакова, лаборант-гистолог патологоанатомического отделения Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина: «После вырезки и заливки получаются вот такие парафиновые блоки. Сейчас я буду резать секционный материал. Частичку этого материала вставляем в наш секционный микротом. И получается нарезка стёкол. У нас такой материал выходит, мы его окрашиваем и дальше передаём нашим прекрасным врачам на подтверждение диагноза».

К слову, отделение полностью укомплектовано специалистами. Буквально недавно здесь появились новые кадры.

Роман Гарлоев, заведующий патологоанатомическим отделением Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина, главный внештатный специалист по патологической анатомии, кандидат медицинский наук, доцент: «К нам пришли на работу в этом году два молодых специалиста – очень образованных, очень интеллигентных. Очень подвижных. Я говорю про интеллектуальные способности. И ещё двоих мы ожидаем в этом году. Придут ещё двое после клинической ординатуры. Таким образом состав нашего отделения омолодится и, собственно, никто не сможет кроме нас похвастаться таким количеством молодых специалистов. Я очень счастлив по этому поводу».

Например, Гульназ Сабирова закончила ординатору в Уфе, увидев, что в Мурманске требуются специалисты, решила свой профессиональный путь начать именно здесь, о чём не жалеет.

Гульназ Сабирова, врач-патологоанатом патологоанатомического отделения Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина: «Мне есть с чем сравнивать, потому что я два года работала и училась в ординатуре в Башкирии. Попав сюда, я узнала, что можно изучить намного больше. Здесь дали больше возможностей, больше практики, есть новые технологии и возможности. Встретили приветливо, сразу ввели в курс дела».

Екатерина Ачина раньше работала в Полярных Зорях, а с июля прошлого года трудится в областной больнице. Для неё этот опыт полон новых вызовов, а практика в стенах отделения позволяет расти профессионально.

Екатерина Ачина, врач-патологоанатом патологоанатомического отделения Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина: «Здесь очень интересно работать патологоанатомом, так как очень много патологического материала. Есть иммуногистохимическое исследование и, конечно, по сравнению с Полярными Зорями, работать здесь очень интересно, но и сложнее. Потому что работы очень много. Материала операционного очень много. Для молодого специалиста база очень хорошая, всё интересно».

В ближайшее время в отделении планируют докупить ещё один гистопроцессор. Специалисты надеются, что позаботятся и о комнате отдыха для врачей, удобств в которой сейчас очень не хватает.

И хотя патологоанатомам обычно некому сказать спасибо, пользуясь случаем, говорим им: «Спасибо за их кропотливый и ежедневный труд».