Работа в Москве на благо Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис сегодня покинул Мурманск. С рабочим визитом глава региона отправился в Москву.

Вместе со специалистами Минстроя России Андрей Чибис проработал документы для получения господдержки на два ключевых проекта: преобразования портовой территории «Новый Мурманск» и жилищного строительства в районе Больничного городка.

На своих страницах в соцсетях он активно делится с подписчиками о выполненных за день делами. Например, губернатор рассказал, что при Минстрое теперь создан университет, где наши специалисты будут повышать квалификацию.