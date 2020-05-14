Работает «горячая линия» по вопросам осуществления стимулирующих выплат специалистам

Всего же в Мурманской области на момент подготовки выпуска новостей зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусом, из них 19 инфицированных – рабочие стройки в Белокаменке.

Общее число подтверждённых случаев заболевания составляет 2492, из них 2103 строители инфраструктуры на западном берегу Кольского залива. 668 пациентов выздоровели и выписаны из больницы.

К слову, региональный Минздрав запустил «горячую линию» по вопросам осуществления стимулирующих выплат специалистам, которые работают с инфицированными CoViD-19 пациентами. «Горячая линия» работает с 9 до 17 часов.