Работает схема: прививка плюс ревакцинация или переболел плюс ревакцинация

254 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+141), Мончегорске (+22) и Кандалакшском районе (+22).

Ревакцинация против коронавирусной инфекции вакциной, созданной на платформе, отличной от препарата, который применялся непосредственно для вакцинации, может давать большую защиту. Такое сообщение выдало ТАСС со ссылкой на врача-вирусолога Евгения Тимакова. Различные научные данные показывают, что ревакцинироваться можно совершенно различными платформами, главное, чтобы эти платформы были исследованы и показали свою эффективность.

При этом Тимаков напомнил, что введение всего одной дозы вакцины от ковида, защищает не дольше, чем 6 месяцев, и может не спасти от заболевания. «Работает схема только: прививка плюс ревакцинация или переболел плюс ревакцинация», — заключил он.