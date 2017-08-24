Работать в пол силы он считал для себя недопустимым – ушёл из жизни глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов

Печальное событие в Североморске. На 54 году жизни после продолжительной болезни скончался бывший глава ЗАТО Александр Абрамов. Он возглавлял флотскую столицу с 2011 года.

Зная о своей тяжёлой болезни, Александр Павлович сложил с себя полномочия руководителя муниципалитета на внеочередном заседании Совета депутатов 3 августа. Выступая перед депутатами, он сказал, что серьёзная болезнь отбирает у него слишком много времени на лечение, а работать в пол силы он считает для себя недопустимым. Горсовет поддержал решение Александра Павловича и принял отставку председателя.

Губернатор Марина Ковтун выразила искренние соболезнования родным и близким Александра Павловича в связи с его смертью. В телеграмме главы региона говорится о том, что талант вдумчивого и инициативного руководителя, блестящего профессионала Александра Абрамова особенно ярко проявился на посту главы флотской столицы – Североморска. «В нашей памяти Александр Павлович навсегда останется чутким, активным и неравнодушным человеком. Целеустремленность и энергия Александра Павловича, готовность помогать людям вызывали уважение всех, кто знал его», – сказано в телеграмме.

Прощание с Александром Павловичем Абрамовым пройдёт в субботу, 26 августа, в Североморске. Он будет похоронен на кладбище в мурманском микрорайоне Росляково.