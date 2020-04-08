Работающие граждане старше 65 лет имеют право уйти на больничный до 19 апреля

Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует заполнения каких-либо документов, говорится в сообщении Фонда социального страхования.

Напомним, что в связи с режимом самоизоляции работодатель должен перевести людей из группы риска на удаленную работу с выплатой полной зарплаты или передать в региональное отделение Фонда соцстраха данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

Расчёт пособия будет проходить по общим правилам. Выплаты осуществляются единовременно за весь указанный период в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.

Елена Трунова, заместитель управляющего Мурманским региональным отделением Фонда социального страхования РФ: «Телефон «горячей линии» Мурманского регионального отделения Фонда социального страхования 8 (815-2) 48-16-70. Отделение работает в обычном режиме».