День за днём с «Арктик-ТВ»02.08.17 19:30
Работающие пенсионеры станут богаче!
Хорошая новость для работающих пенсионеров. В августе пожилые люди, трудившиеся в 2016 году, получат пенсию в повышенном размере. Это связано с ежегодными перерасчётами, которые проводит ПФР к 1 августа.
На беззаявительный перерасчёт имеют право получатели страховых пенсий по старости и инвалидности. В отличие от индексации, когда на определенный процент повышается фиксированная выплата, это увеличение носит сугубо индивидуальный характер, его размер зависит от суммы уплаченных работодателем страховых взносов и от уровня заработной платы работающего пенсионера. При этом максимальное увеличение не может составлять более 235 рублей.
Комментарии
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Последние комментарии
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Anatoly
02.08.17 11:42
Что-то с Арктикой всё запутано и на всех уровнях. В ближайшей перспективе изменений в нашей жизни не будет.
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Сэм
01.08.17 13:04
Самородок большой, а казнокрадов с стране ещё больше
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