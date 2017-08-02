Работающие пенсионеры станут богаче!

Хорошая новость для работающих пенсионеров. В августе пожилые люди, трудившиеся в 2016 году, получат пенсию в повышенном размере. Это связано с ежегодными перерасчётами, которые проводит ПФР к 1 августа.

На беззаявительный перерасчёт имеют право получатели страховых пенсий по старости и инвалидности. В отличие от индексации, когда на определенный процент повышается фиксированная выплата, это увеличение носит сугубо индивидуальный характер, его размер зависит от суммы уплаченных работодателем страховых взносов и от уровня заработной платы работающего пенсионера. При этом максимальное увеличение не может составлять более 235 рублей.