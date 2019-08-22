Работники компании «Севжилсервис» объявили борщевику бой

Обычную траву и ядовитый борщевик косят у домов и детских площадок.

Лето, пусть даже короткое северное, это тепло, цветы и запах свежескошенной травы. А запах этот появляется потому, что работники компании «Севжилсервис» борются с сорняками. Некоторые участки, заросшие борщевиком, приходится косить по нескольку раз. Существуют специальные химикаты для борьбы с сорняком, но использовать их получается не всегда.

«Использование данных химикатов разрешено, но имеет действенный эффект только в сухую погоду, - говорит генеральный директор группы компаний «Севжилсервис» Семён Ситник. - В этом году погода нам не благоволит, очень много дождливых дней, что мешает применению препаратов».

Работники компании косят сорняки бензокосилками. Для того чтобы справиться с борщевиком, специалисты используют не леску, как для травы, а механические трёхлучевые звезды. Всего на участках трудятся 20 человек. Стараются успеть везде, но в приоритете территории у детских площадок.

«Чтобы дети не обжигались о борщевик, мы следим за ростом этого растения в районах детских площадок и косим их там в первую очередь», - рассказывает Семён Ситник, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис».

С 1 июня этого года работники компании «Севжилсервис» скосили траву на территории, превышающей 400 тысяч кв. метров. Это придомовые территории, зелёные зоны, детские площадки.