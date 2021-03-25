Работники культуры отмечают профессиональный праздник

25 марта в России отмечается День работников культуры. Поздравления звучат в адрес библиотекарей, музейных работников, а также тех, чья работа связана с творчеством.

Библиотекари, актёры, режиссёры, певцы и художники– список профессий в области культуры огромен. Что же между ними общего – желание самовыражаться и творить. Благодаря этим людям жизнь наполняется красками. Их деятельность всегда окутана ореолом романтики и в какой-то мере недосягаемости.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Я хочу поздравить всех работников культуры с этим замечательным праздником. Коллеги, вдохновения вам, энергии, воплощения идей! Чтобы близкие люди были счастливы».

В День работников культуры принято чествовать лучших. Губернатор Мурманской области вручил грамоты и хрустальные статуэтки специалистам, чьи знания, чувство вкуса, способность компилировать то, что уже создано, и создавать новое всегда будут цениться. Этот год был непростым - многим, в силу обстоятельств, приходилось работать удаленно.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Все мы и вы соскучились по мероприятиям разного плана. И это как пружинка, которая разожмётся и будет всем интересно».

Во время встречи с главой региона её участники обозначили дальнейшую концепцию развития сферы культуры и искусства. По словам министра Ольги Обуховой, главное в погоне за современностью не растерять то, что уже было создано предыдущими поколениями.