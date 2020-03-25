Работники культуры сегодня получают поздравления в связи с профессиональным праздником
В ЗАТО Александровск лучшим работникам этой сферы вручили знаки отличия и почётные грамоты.
В копилке наград образцового коллектива «Ровесники» из Александровска не один десяток первых мест в хореографических конкурсах региона и даже страны. Такой успех во многом заслуга молодого педагога Владиславы Голубевой.
Владислава Голубева, балетмейстер централизованной клубной системы, педагог образцового ансамбля «Ровесники»: «Я всегда мечтала учить детей и долго шла к тому, чтобы преподавать. Нелегко мне это далось, но сейчас я могу реализовать все свои мечты».
Владислава подчеркивает, что профессиональный праздник – день для неё особенный, наполненный тёплом и улыбками.
Получили поздравления и коллеги хореографа. Накануне Дня работника культуры лучшим специалистам этой сферы вручили знаки отличия и почётные грамоты. Благодарственное письмо от главы ЗАТО Александровск получила и Ольга Спицина, которая больше 6 лет развивает в детях творческие способности.
Ольга Спицина, руководитель клубного формирования «Фантазёры»: «Здесь нет граней: тебя может сдерживать только минимум, можно воплощать всё и хорошо, если это всё нравится».
Почти сотню Александровских деятелей культуры отметили на муниципальном и региональном уровнях.