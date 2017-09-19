Охрана природных ресурсов, в том числе и лесных массивов, имеет не только государственное значение, но и играет огромную, хотя, на первый взгляд, и незаметную роль в жизни и здоровье каждого человека. Ежегодно в третье воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают работники лесных богатств.

Практически третью часть суши на планете занимают леса. В России их площадь составляет 8 миллионов квадратных километров – это почти половина территории страны. Именно поэтому лесные богатства называют самым значительным и ценным природным ресурсом.

- Каждое третье воскресенье сентября работники лесного хозяйства отмечают свой профессиональный праздник, - отмечает Людмила Сатановская, начальник регионального Управления лесного и охотничьего хозяйства. - В этом году эта дата перешла уже свой пятидесятилетний юбилей. Я хочу поздравить сегодня работников лесного хозяйства с профессиональным праздником, пожелать им здоровья и благополучия!

Заботливое сохранение и восстановление пострадавших участков – первоочередная задача работников лесного хозяйства. Сегодня на торжественное совещание прибыл председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой, который поздравил с профессиональным праздником работников леса и вручил благодарственные письма лучшим работникам.

– Но заботливое и бережное отношение к лесным богатствам Кольской земли обязанность не только лесничеств, но и жителей, – подчеркнул спикер думы. – Будущее человечества напрямую связано с состоянием окружающей среды и полностью зависит от отношения к нему людей. Поэтому развитие экологической ответственности граждан, привлечение их к делу сохранения лесных и природных богатств – особенно важно.

На совещании были подведены итоги конкурса «Лучшее лесничество Мурманской области», который проводился с 1 марта по 1 сентября. Победителем стал коллектив из Кандалакши, показавший лучшие результаты работы и оказавшийся самым активным и деятельным в своей профессии.