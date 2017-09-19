РАМКИ ЗАКОНА: Телефонный терроризм входит в нашу жизнь. За такие «шутки» следует уголовная ответственностьВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»19.09.17 19:30

Работники лесного хозяйства отмечают свой профессиональный праздник

Охрана природных ресурсов, в том числе и лесных массивов, имеет не только государственное значение, но и играет огромную, хотя, на первый взгляд, и незаметную роль в жизни и здоровье каждого человека. Ежегодно в третье воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают работники лесных богатств.

Практически третью часть суши на планете занимают леса. В России их площадь составляет 8 миллионов квадратных километров – это почти половина территории страны. Именно поэтому лесные богатства называют самым значительным и ценным природным ресурсом.

- Каждое третье воскресенье сентября работники лесного хозяйства отмечают свой профессиональный праздник, - отмечает Людмила Сатановская, начальник регионального Управления лесного и охотничьего хозяйства. - В этом году эта дата перешла уже свой пятидесятилетний юбилей. Я хочу поздравить сегодня работников лесного хозяйства с профессиональным праздником, пожелать им здоровья и  благополучия!

Заботливое сохранение и восстановление пострадавших участков – первоочередная задача работников лесного хозяйства. Сегодня на торжественное совещание прибыл председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой, который поздравил с профессиональным праздником работников леса и вручил благодарственные письма лучшим работникам.

– Но заботливое и бережное отношение к лесным богатствам Кольской земли обязанность не только лесничеств, но и жителей, – подчеркнул спикер думы. – Будущее человечества напрямую связано с состоянием окружающей среды и полностью зависит от отношения к нему людей. Поэтому развитие экологической ответственности граждан, привлечение их к делу сохранения лесных и природных богатств – особенно важно.

На совещании были подведены итоги конкурса «Лучшее лесничество Мурманской области», который проводился с 1 марта по 1 сентября. Победителем стал коллектив из Кандалакши, показавший лучшие результаты  работы и оказавшийся самым активным и деятельным в своей профессии.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееДепутаты флотской столицы выберут главу ЗАТО г.Североморск из Владимира Евменькова и Тимура Лапина
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 719 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Василий
19.09.17 20:23
РБК пишет, что за атаками «телефонных террористов» на объекты коммерческой и социальной инфраструктуры в России может стоять международная хакерская группировка, а источник звонков обнаружили аж в Брю
Комментарий к новости:Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска
Volk
19.09.17 20:19
Странные события происходят в стране. Центр Мурманска оцеплен, а ни журналисты, ни северяне не могут понять, что происходит: учения, звонок очередного сумасшедшего, осенне обострение... Силовики не к
Комментарий к новости:Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска
Андрей
19.09.17 14:36
Интересно, пройдёт ли мой комент "...после ознакомления сотрудником редакции."?! :) Был там лично и увидел огромное кол-во мурманчан, и это несмотря на холод, ветер и дождь. Да, было много молодёжи,
Комментарий к новости:Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа.04:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)
-PRO ДеньгиТрёхлетка для неработающих пенсионеров просчитана - старики не разбогатеют-PRO ВалютуКурс евро подскочил почти на 93 копейки, доллара – почти на 58 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетики повышают надежность электроснабжения КАЗа-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика