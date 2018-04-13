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День за днём с «Арктик-ТВ»13.04.18 19:30

Работники предприятия «Электротранспорт» опровергают отклики анонимов

От имени работников предприятия «Электротранспорт» в адрес руководителя предприятия нелестно высказался анонимный пользователь интернета, написав на сайте телеканала «Арктик-ТВ» несколько дискредитирующих комментариев. Съёмочная группа редакции постаралась разобраться в ситуации и побеседовала с теми, от чьего имени были отправлены сообщения на нашу электронную площадку.

На недавней пресс-конференции генеральный директор «Электротранспорта» заявил, что информационное агентство «СеверПост» разместило некорректные сообщения о работе предприятия. Опубликованные материалы, по словам Сергея Коробкова, подрывают авторитет компании-перевозчика.  После выхода в эфир сюжета о сложившейся ситуации, на сайте телеканала «Арктик-ТВ» появились нелестные комментарии, написанные якобы от лица работников троллейбусного депо:

«Самому господину Коробкову стоит задуматься о пенсии, т.к. ему в следующем году уже 65 лет». 

Такой отзыв якобы оставил Владимир Долинин. Тот самый водитель, который уже много лет по громкой связи в троллейбусе рассказывает пассажирам стихи, сказки и даже поёт песни. Мужчина утверждает, что никаких комментариев в социальных сетях не писал, да и к руководству претензий не имеет.

- Мы довольны и администрацией, и директором,  - говорит Владимир Долинин, водитель троллейбуса. - Они справляются со своей работой.

По словам водителей,  коллектив депо дружный, а возникающие конфликты, решают спокойно и без лишней шумихи. Так вышло и в этот раз. Начальник депо спокойно поговорил с сотрудником и выслушал его точку зрения.

Судя по времени, зафиксированном на сайте, через несколько минут после комментария Долинина, другой водитель - Екатерина Немченко, так же якобы пожелала своему начальнику скорой «отставки»:

«Почему Коробков, начальники службы депо, имеют столь высокую заработную плату по сравнению с водителями, слесарями, кондукторами? Коробкову давно пора на пенсию. Долинин абсолютно прав».

Сама же Екатерина узнала об этом отклике от родственников, которые позвонили женщине в недоумении, ведь она всегда так любила свою работу. Сейчас профессионал с многолетним стажем обучает молодых водителей и для многих её авторитет незыблем.

- Я довольно, что здесь работаю, - говорит Екатерина Немченко, водитель троллейбуса. – Я здесь себя нашла, хотя я и не думал, что буду водителем троллейбуса.

Женщина подозревает, что анонимный комментатор хочет подорвать доверие к руководству и испортить отношения внутри коллектива. Вот только зачем,   ей не понятно.

- Я думаю, что  это кто-то посторонний, подставное лицо, - уверена Екатерина Немченко, водитель троллейбуса. - Кому-то надо внести раздрай в наш  коллектив. У нас же очень сплочённый коллектив, а они начинают настраивать рабочих против нашей дирекции. А у нас директор умница.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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Диитрий
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13.04.18 08:53
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Комментарий к новости:Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
Безымянный
13.04.18 08:41
Показали дом,один из многих в гетто, Обшарпаный,грязный,вокруг кучи грязного снега. Филипок пропиарился. Смешно все это. Писать то больше не о чем. Пусть лезет на крыши сам и снег со льдом сбрасывает,
Комментарий к новости:Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
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