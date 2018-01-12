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День за днём с «Арктик-ТВ»12.01.18 19:30

Работники прокуратуры отмечают профессиональный праздник

Профессиональный праздник отмечают прокуроры. Как прозвучало на торжественном мероприятии, посвящённом профессиональному празднику, в 2017 году сотрудники региональной прокуратуры  рассмотрели 18 тысяч жалоб и обращений и выявили более 40 тысяч нарушений. В честь торжественной даты прокурор Мурманской области, Василий Щербаков, вручил награды заслуженным работникам и ветеранам.

Сильное государство не может существовать без надзорных органов. Почти три столетия прокуроры  России стоят на страже закона. Прокуратура была создана в годы петровских преобразований. А в Мурманске ведомство появилось в 1922 году в составе  всего двух сотрудников. 

Валерий Борисович Донецкий, например, более 20 лет посвятил борьбе с преступностью. Начинал помощником прокурора в Калининграде, потом переехал в Североморск. Дослужился до заместителя прокурора Мурманской области.  Почётную медаль  ветерану вручили в знак признания заслуг.

- Я расцениваю эту награду не только как дань памяти моей деятельности, но и как оценку моего  вклада в воспитание молодого поколения, - говорит  Валерий Донецкий, ветеран прокуратуры Мурманской области.

У младшего коллеги Валерия Борисовича - Сергея Илларионова - стаж пока не столь внушительный -  7 лет. Он успел основательно изучить наш регион: работал в Мурманске, Апатитах и Снежногорске. В профессиональный праздник получил чин младшего советника юстиции.

- Работа сложная, она связана с определенными тяготами и лишениями, - говорит Сергей Илларионов, старший помощник прокурора Ленинского округа г.Мурманска. - У нас отсутствует такое понятие как выходные и праздничные дни. Всегда защищаем права и интересы граждан.

За прошлый год заполярные прокуроры выявили более 40 тысяч нарушений,  отреагировали на 18 тысяч обращений и возбудили 135 уголовных дел. В наступившем году сотрудники ведомства продолжат защищать права и свободы граждан, бороться с терроризмом и коррупцией. Усилия прокуроров будут нацелены и на проведение законных выборов  Президента Российской Федерации.

 

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