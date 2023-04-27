Работники скорой медицинской помощи принимают поздравления

28 апреля поздравления с Днём работника скорой медицинской помощи принимают фельдшеры, диспетчеры и водители – люди, от скорости и собранности которых порой зависит жизнь.

Меньше года назад из Архангельской области перебрался в ЗАТО Александровск Николай Божий, а потом поступил на службу в скорую медицинскую помощь. В отделении по-доброму смеются, сама судьба определила работу специалиста. Диспетчеру и фельдшеру Николаю не до шуток: от того, насколько он корректно обработает полученную заявку, может зависеть человеческая жизнь.

Николай Божий, диспетчер отделения скорой медицинской помощи ЦМСЧ №120 ФМБА России: «В нашем приоритете сбор с пациента жалобы, как можно больше данных, чтобы подготовить фельдшеров к тем манипуляциям, которые им предстоят».

Вызов бригады для больного происходит двумя способами – через стационарный телефон по городскому номеру, либо через службу «112». В любом случае, прежде чем пройдёт соединение с диспетчером, необходимо сформулировать обращение. Стоит быть готовым к тому, что придётся назвать чёткий адрес, даже, если помощь, например, понадобилась незнакомцу на улице. Это существенно сократит сроки приезда бригады, позволив фельдшеру уже на этапе осмотра поставить диагноз.

Ольга Багринцева, старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи ЦМСЧ №120 ФМБА России: «20 минут от момента вызова скорой до прибытия бригады на место. И это время осталось для всех городов, потому что бригады остались на местах».

Конечно, в условиях небольших, таких как Полярный, Гаджиево и Снежногорск городов, время прибытия скорой занимает около 5-7 минут. Но случаи бывают разные, подчеркивают специалисты. Порой, приходится принимать до 50 обращений в день.

С этого года в муниципалитете единая диспетчерская служба, которая работает с вызовами со всех трёх городов и населённого пункта Оленья Губа. Мобильные бригады можно регулировать при помощи интерактивной карты.

Николай Божий, диспетчер отделения скорой медицинской помощи ЦМСЧ №120 ФМБА России: «Мы по системе «ГЛОНАСС» смотрим, где находится у нас машина. Если вызов поступает, мы можем связаться с бригадой скорой помощи и попросить их по пути обработать новую заявку».

Кстати, в этом году часть автопарка скорой помощи обновили: три автомобиля марки «Форд Транзит» поступили в филиалы ЗАТО г.Заозерск, Полярного и головной центр медсанчасти - Снежногорск. В комплекте каждой машины акушерский и реанимационный наборы (в том числе педиатрический); портативный небулайзер; аппарат искусственной вентиляции лёгких, электрокардиограф с автоматической обработкой ЭКГ; дефибриллятор-монитор и другая аппаратура.