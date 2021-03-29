74 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 3 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+53), Кольском районе (+8) и Североморске (+5).

Работников организаций детского отдыха в Мурманской области протестируют на COVID-19, об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в регионе. Средства для лабораторных исследований будут выделены из резервного фонда правительства Мурманской области.

Губернатор Андрей Чибис подписал соответствующие постановление.

По информации регионального Министерства образования, общее число работающих в организациях отдыха и оздоровления детей составляет почти четыре тысячи человек.