Работодателей региона поддержат, если они создают рабочие места для инвалидов

Размер выплат составляет до 200 тысяч рублей на одно место. Средства можно потратить на закупку оборудования, технических приспособлений, рабочей и специальной мебели, а также на их монтаж и установку.

Отделение Социального фонда России по Мурманской области выделяет работодателям субсидии на компенсацию расходов на оснащение рабочих мест для инвалидов первой и второй групп и ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности.

Размер выплат составляет до 200 тысяч рублей на одно место. Средства можно потратить на закупку оборудования, технических приспособлений, рабочей и специальной мебели, а также на их монтаж и установку.

Основным требованием для работодателя остаётся официальное трудоустройство инвалида на срок не менее 9 месяцев.

Для получения субсидии работодателю необходимо направить заявление в службу занятости населения в течение трёх месяцев с даты подписания трудового договора с работником. К заявлению следует приложить все документы, подтверждающие расходы на создание или оборудование рабочего места.