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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.19 19:30

«Работу над ошибками» смог выпустить Иван Чернышов за счёт гранта губернатора

На минувших выходных в научной библиотеке Мурманска прошла презентация первой книги Ивана Чернышова «Работа над ошибками». Произведение написано в стиле яркой современной прозы, которая рассказывает о самом главном – о людях и их взаимоотношениях.

Молодой и подающий большие надежды мурманский литератор Иван Чернышов уже прочно занял своё место в плеяде заполярных прозаиков. По мнению коллег по цеху, его оригинальный литературный стиль обусловлен прежде всего влиянием малой родины. В Мурманск Чернышов приехал из Тюмени. Первый сборник автора «Работа над ошибками», который презентовали в областной научной библиотеке, написан в технике метамодернизма. В книге рассказывается о жизни современной молодёжи и проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются её представители. Каждое из трёх вошедших в сборник произведений пропитано духом бунтарства. И это неудивительно, в молодости многие люди хотят изменить мир.

Во встрече, посвященной презентации сборника, приняли участие именитые мурманские литераторы, друзья и близкие писателя и, конечно же, любители современной прозы.

- Я всегда стремился к литературе. Я – кандидат филологических наук. Буквально за месяц до презентации защитился в МГУ, поэтому, в принципе, для меня литература – это жизнь, - поделился своей радостью с участниками встречи Иван Чернышов, писатель, автор книги «Работа над ошибками». - Часто для настоящего филолога  литература становится ценнее жизни, для меня это закономерно. Единственное о чём я мечтаю, чтобы первая книга не стала  последней.

Прозаический сборник «Работа над ошибками» вышел в свет благодаря победе его автора в конкурсе поддержки молодых мурманских писателей. Ежегодно гранты губернатора получают самые амбициозные авторы, которые готовы всецело посвятить себя литературе. Размер выплаты 100 тысяч рублей. Эти средства полностью идут на издание книг.

 

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