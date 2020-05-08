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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.05.20 19:30

Работу «наливаек» или «рюмочных» в Мурманской области ограничат

Правительство региона планирует ввести новые правила для точек, расположенных в жилых домах, продающих спиртное. Законопроект планируют рассмотреть к концу месяца.

В частности правительство предлагает увеличить минимальную площадь таких объектов общепита. Также запретят работать тем, у кого вход находится со стороны подъезда, детской или спортивной площадки, оборудованных зон отдыха.

Ранее такой закон подписал Президент России Владимир Путин. Согласно ему нельзя продавать алкоголь в заведениях, работающих в жилых домах, площадь зала которых менее 20 квадратных метров. Эти меры необходимы из-за огромного числа жалоб на шум  от посетителей «наливаек» и на ухудшение условий жизни в домах, где такие предприятия работают.

Регионы эти требования могут ужесточить по своему усмотрению.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сегодня мы обсуждали подход, связанный с тем, какие нормы мы должны прописать у себя в областном законе для того, чтобы этих «наливаек», в которых спаивают людей, их количество либо резко уменьшилось, либо такие заведения вообще прекратили резко существовать. Вот мы договорились о том, что берём базовой площадь зала порядка 50 квадратных метров. Но сейчас дополнительно отработаем с муниципалитетами, какая должна быть площадь, в том числе какие дополнительно требования должны быть к таким заведениям, которые расположены в многоквартирных домах».

 

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