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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.12.19 19:30

Работу новой управляющей компании проверила комиссия

Глава администрации города Евгений Никора проверил придомовые территории, которые находятся под управлением ООО «Управляющая компания Мурманской области». Всего эта организация обслуживает 35 адресов в заполярной столице.

Областная управляющая компания, в которой трудятся около 50 специалистов, начала свою работу 1 декабря. Уже действует круглосуточная аварийно-диспетчерская служба.

Евгений Никора провёл рейд  на улицах Нахимова, Лобова и переулке Арктический, так как ряд домов здесь теперь обслуживает новая жилищная организация.

«Непростой жилой фонд, но мы видим, что управляющая компания с первого же дня активно начала здесь работать, - говорит Евгений Никора, глава администрации города Мурманска. - Эта ситуация не только сегодняшнего дня, которую мы видим. Это было и 1 декабря, и 2, и 3». Декада уже прошла, наверное, это уже некая система. Система говорит о том, что силы и средства уже есть. Ответственность компания готова на себя брать, дворы очищаются, кровли чистятся».

Дома, которые обслуживает Управляющая компания Мурманской области можно назвать проблемными. Это ветхое жильё, где ремонт не проводился десятками лет, да и квартиросъёмщики таких строений порой ведут непростой образ жизни. Однако сотрудники компании готовы к трудностям.

«На каждом объекте свои особенности. Например, расположение въездов и так далее, но службы справляются: и службы по клинингу, и службы эксплуатации», - уверяет Александр Самохин, директор ООО «Управляющая компания Мурманской области».

Напомним, рейды по контролю работ управляющих организаций проводятся регулярно во всех округах Мурманска. В них принимают участие представители администрации и депутаты горсовета.

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