Одно из ключевых мероприятий VI Мурманской международной деловой недели – пленарное заседание. В этом году оно было полностью посвящено разработке и утверждению нормативно-правовых актов, регламентирующих создание опорных зон в Арктике.

По информации организаторов, на пленарное заседание зарегистрировалось порядка 600 участников - представители федеральных органов власти, делегаты арктических регионов России, эксперты от научного сообщества и сферы образования, представители банковского сектора, крупного российского бизнеса, иностранных компаний и дипломатических кругов, руководители средств массовой информации региона.

По мнению большинства участников заседания, работу по формированию Кольской опорной зоны необходимо ускорить.

Законодательная основа развития Арктики – очень важный момент развития не только нашего региона, но и всей страны. Об этом говорили участники пленарного заседания Мурманской международной деловой недели и выездной сессии Петербургского экономического форума.

То, что обсуждения серьезных инфраструктурных проектов и инициатив по формированию и проектированию документов, связанных с развитием Арктики происходит в Мурманске, это хороший знак, эксперты уверены, что это поможет и промышленным предприятиям и законотворцам лучше понять специфику региона.

На пленарном заседании намечены пути развития российской Арктики, они во многом связаны с освоением Северного морского пути, центром которого по праву может стать Мурманск.

- Я думаю, что в течение года будет создана корпорация развития Северного морского пути, - сообщил Игорь Чернышенко, член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. - Мурманская область претендует на то, что центр корпорации или агентства будет в Мурманске

У региона для этого есть потенциал, это и незамерзающий залив, присутствие атомного ледокольного флота России и развитие Мурманского транспортного узла.