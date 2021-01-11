Работу управляющих компаний в новогодние праздники проверяли депутаты

Даже во время новогодних праздников за работой управляющих компаний следили депутаты городского совета. Декабрь в этом году выдался малоснежным, поэтому серьёзных нареканий к уборке дворов небыло.

Двор на улице Миронова, 4 можно назвать образцовым. То, что здесь регулярно работают дворники, заметно сразу - дорожки вычищены от снега и посыпаны песком. Стоит отметить, что коммунальщикам в этом году повезло - зима выдалась малоснежной, поэтому серьёзных замечаний к работе управляющей компании нет.

Ирина Ускова, депутат Совета депутатов г. Мурманска: «Есть небольшие замечания, например, на крышах есть снежные шапки, есть проблемы с лестницами, где людям в возрасте будет сложно, так как там скользко».

Депутаты городского Совета в первые дни нового года возобновили рейды по дворам. Организации, обслуживающие многоэтажные дома, должны понимать, что каникулы и праздники - не повод сидеть сложа руки.

Нина Мачина, начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса администрации Ленинского округа: «Праздники прошли тихо, жалоб не поступало. Если появлялись какие-то моменты, то мы реагируем сразу же, оперативно отрабатываем».

В Ленинском округе проверки проводятся минимум два раза в неделю, а с ухудшением погодных условий контроль за работой жилищников усиливают.