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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.02.21 19:30

Работу в Кольском научном центре молодёжь выбирает всё чаще

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась встреча студентов с молодыми учёными Кольского научного центра Российской академии наук. Учёные рассказали о своей работе и о проектах, которыми сейчас занимаются.

Жизнь и работа учёного в современной России интересна и уже не так сложна, как это было раньше. Научные центры оснащают современным оборудованием, есть и финансовая мотивация. Именно по этой причине работу в Кольском научном центре молодёжь выбирает всё чаще. Путь к профессии у каждого свой. Захар Слуковский, например, трудится там уже 10 лет. Сначала он собирался стать геологом - по стопам отца-топографа. Затем заинтересовался экологией. В результате - степень кандидата биологических наук и должность старшего научного сотрудника в Кольском научном центре. Захар изучает экологию водных экосистем урбанизированных территорий в Арктике. На эти цели получил грант Российского научного фонда.

Захар Слуковский, старший научный сотрудник ИППЭС КНЦ РАН: «Без очистки лучше вообще никакую воду не пить. У нас есть такая особенность на севере - вода имеет большое количество природной органики. Потому что она тесно связана с болотами. Она даже на вкус, можете почувствовать, имеет некую горьковатость. Ну, а если речь идёт о каких-то водных объектах, расположенных вблизи промышленных предприятий, автодорог, то тут, естественно, какие-то химические загрязнители будут. Поэтому нет, без очистки я бы даже в лесу, честно говоря, не стал бы пить. Прокипятить или как-то профильтровать - тогда да».

Работа ученого в России сегодня не сильно отличается от труда зарубежных коллег, говорит Галина Калашникова, кандидат технических наук и победительница конкурса грантов ЮНЕСКО «Зелёная химия для жизни». Решают они, в общем и целом, одни и те же проблемы, используют во многом похожие методы, да и финансирование научных команд за рубежом и у нас примерно одинаковое.

Галина Калашникова, научный сотрудник центра наноматериаловедения КНЦ РАН: «Периодически просматриваю, чтобы точно быть уверенной, что я туда не хочу. Не хочу работать за границей. Удалось в своё время, в 2015 году, попробовать немножко того направления и посмотреть стиль работы, которая проходит за границей, в Германии. Я для себя сделала выводы, что они не сильно отличаются от той работы, которая проходит у нас в стране. Ну, может быть, финансирование где-то чуть лучше или чуть хуже, чем у нас в стране».

Главное, утверждают молодые учёные, чтобы человек, идущий в науку, был настоящим энтузиастом своего дела. Ведь многое в этой сфере зависит именно от команды, занятой тем или иным проектом. И в последние годы среди выпускников мурманских вузов немало студентов заинтересованных в продвижении отечественного знания.

 

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