Работу в новом сезоне парламентарии начали с вопроса об электронных трудовых книжках

Депутаты Мурманской областной Думы вернулись с каникул и приступают к повседневному труду. В стенах регионального парламента состоялись первые заседания комитетов. На одном из них обсудили законопроект о введении электронных трудовых книжек.

Федеральное правительство приняло решение о введении с 1 января 2020 года электронных трудовых книжек. Отказываться или нет от бумажного документа - дело личное, однако, к концу года работник должен будет с этим вопросом определиться. Региональное законодательство также необходимо приводить в соответствие с федеральным.

Поэтому первый вопрос, который рассмотрел комитет областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения в новом сезоне, касался вопроса введения этого электронного документа на территории региона. Электронная книжка позволит обезопасить работника от невыплат работодателем взносов в Пенсионный фонд. А вот удобно это или нет - решать предстоит самостоятельно.

Александр Макаревич, председатель комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения Мурманской областной Думы: «Когда у нас таким образом будут оформляться отношения, то работодатель сразу будет находиться во взаимодействии с Пенсионным фондом. Мнение экспертов и работников Пенсионного фонда говорит о том, что таких вариантов, о которых я только что рассказывал, когда запись есть, печать есть в трудовой книжке бумажной, а страховых взносов нет, не будет. Но жизнь покажет, как это будет у нас работать на практике».