Работу журналистов телеканала «Арктик-ТВ» отметили в УФСИН России по Мурманской области

Подведены итоги 19-го регионального этапа конкурса «На страже порядка» на лучшую журналистскую работу о деятельности УИС в Мурманской области.

Руководитель регионального УФСИН Сергей Бондарь вручил дипломы и призы семи корреспондентам и операторам. В номинации «На злобу дня» Кристина Харатова получила награду за исповедь осужденных, с которыми она общалась в рамках интервью в исправительной колонии №17 и колонии-поселении №24 в Оленегорске.

Дипломы за создание профилактических антинаркотических сюжетов получили и операторы «Арктик-ТВ» Виталий Артемьев и Максим Петровичев.

Сергей Бондарь, начальник УФСИН России по Мурманской области: «Благодаря вам и вашему труду ежедневному жители Мурманской области узнают о жизни в местах лишения свободы. Спасибо».