Работы на улице Туристов завершат в срок

В Мурманске ведётся капитальный ремонт дороги по улице Туристов. Ход работ сегодня проверил глава муниципального образования Андрей Сысоев.

Освещения на участке пересечения улиц Туристов и Челюскинцев не было, теперь здесь ведётся капитальное обновление. Объект включили в программу «Развитие транспортной системы» из-за обращений местных жителей. Рабочие уже установили 14 опор с кронштейнами и 18 светильников.

«Здесь выполняются только те работы, которые можно делать при существующей температуре и том количестве осадков, которое сегодня есть, - отметил Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - Хотя, на самом деле, комплекс достаточно широкий: здесь и организация ливневой канализации, здесь и устройство лестницы, которая будет от прогимназии спускаться вниз. Мы будем строить ещё и деревянную лестницу, чтобы можно было с косогора спуститься горожанам».

Вопрос освещенности улиц и пешеходных зон становится особенно актуальным с приближением полярной ночи. С каждым днём световой день становится всё короче, но рабочие должны успеть сдать объект вовремя.

«Сроки по контракту у нас - середина декабря, - напомнил Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. - Работы ведутся полным ходом, может быть, раньше даже закончат».

Также в этом районе был выполнен ремонт проезжей части по улице Туристов. Площадь отремонтированного участка составляет почти 3 тысячи квадратных метров.