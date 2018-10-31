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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.10.18 19:30

Работы по благоустройству Семеновского озера будут идти и в зимний период

Реконструкция ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Все старые строения на участке набережной в районе остановки общественного транспорта будут снесены, вместо них появится новый, современный рельефный объект. В рамках традиционного объезда объект посетил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Стремительно наступающая в Заполярье зима не станет помехой в реконструкции Семеновского озера. Сейчас все внимание участку набережной в районе остановки «улица Гагарина». Здесь появятся дополнительные пешеходные и велодорожки, прогулочная зона. Границы будущего сквера уже очерчены декоративной стеной, которая будет облицована карельским гранитом.

Неприглядные строения, которые были здесь раньше, полостью снесут. Их заменит новое необычное здание, которое строители должны умело вписать в ландшафт. На крыше объекта обещают устроить смотровую площадку.

Строительную площадку посетил глава городской администрации Андрей Сысоев. Вторую очередь обустройства набережной Семёновского озера он оценил положительно и выразил надежду, что она также придется по душе мурманчанам, как уже завершенный, первый этап реконструкции парка.

Участок набережной Семёновского озера один из трех объектов, который в этом году реализуется в рамках федерльного проекта «Формирование комфортной городской среды». Также в рамках программы в районе Семеновского озера недавно была завершена вторая очередь пешеходной связи, и сдан в эксплуатацию сквер на улице Шабалина.

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