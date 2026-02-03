Работы по монтажу новых опор линий электропередач продолжаются

Накануне привезли новые опоры, но из-за плохих погодных условий установить их не удалось.

Вчера вечером губернатор объявил, что ещё одну опору доставили к месту установки.

Актуальный статус восстановления ЛЭП обсудили на заседании оперативного штаба. По сообщениям губернатора, сегодня планируется монтаж провода на новой опоре. По информации представителей «Россетей Северо-Запад» работы завершаться не ранее среды.

Переключение на основные опоры должно пройти без дополнительных отключений электроэнергии. При этом все муниципалитеты, службы и бригады продолжают работать в режиме повышенной готовности.