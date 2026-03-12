В Губернаторском лицее пройдёт День открытых дверей для будущих 5-классников, 10-классников и их родителейСеверяне могут получить грант от областного правительства на реализацию проектов современного искусства и креативных индустрий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.03.26 19:30

Работы по новому водоводу в Ленинском округе Мурманска взволновали некоторых горожан

В рамках модернизации системы водоснабжения специалисты «Мурманскводоканала» прокладывают новый водовод, который обеспечит чистой водой жителей Ленинского района Мурманска. Работы затронули территорию для отдыха и прогулок горожан.

«Мурманскводоканал» прокладывает участок водовода протяжённостью три километра. Новые трубы будут питать водой Ленинский район. Старые системы уже исчерпывают свой ресурс, перебои водоснабжения случались неоднократно, в том числе и в социально значимых учреждениях. Например, в доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Первый этап работ уже завершён на улице Свердлова.

Михаил Загнибородов, начальник цеха «ЦВКС» ГОУП «Мурманскводоканал»: «Основная цель - это чистая вода и безаварийная ситуация на водоводах. Труба сейчас лежит там, чтобы потом её транспортировали к месту укладки. Просим прощение у жителей за временное создание неудобств».

С февраля этого года бригады трудятся на улице Старостина в районе домов №№99 и 103. Именно эта территория вызвала наибольшее беспокойство у местных жителей. Горожане давно полюбили её для прогулок у озера.

Федор, местный житель: «Когда появились эти трубы и перегородили выход к набережной и озеру, а самое главное, непонимание того, что происходит. Самый главный вопрос - это отсутствие информирования изначального, что здесь делают? Мы за чистую воду, но незнание пугает».

Людей можно понять: место для отдыха сейчас напоминает промышленную площадку. Но как пояснили в «Мурманскводоканале», дорога является технической и все необходимые разрешения на проведение работ получены.

- Изначально это дорога технического назначения для водовода, при производстве работ было получено разрешение от комитета городского хозяйства города Мурманска.

Коммунальщики подчеркивают, что деревья, снесенные за пределами охранной зоны, будут высажены заново. Основные работы по укладке труб планируется закончить к июню. А летом приступят ко второму этапу - восстановлению участка.

Михаил Загнибородов, начальник цеха «ЦВКС» ГОУП «Мурманскводоканал»: «Работы планируем закончить до лета, потом планируем приступить к благоустройству территории».

Временные неудобства, по словам специалистов, обернутся долгосрочным комфортом. И горожане смогут не только пользоваться результатами модернизации, но и вновь наслаждаться прогулками.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
-Правовая консультация (18+)Штрафы за земельные правонарушения увеличивать не планируется
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире02:00«Бывшая с того света». Художественный фильм (16+)03:35Новости. Информационная программа (12+)04:00«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Обошли по деньгам: сферы, где женщины запрашивают больше мужчин-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 55 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Из-за снегопадов в Мурманской области оказались заблокированы подъезды к сотням контейнерных площадок-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»