Работы по новому водоводу в Ленинском округе Мурманска взволновали некоторых горожан

В рамках модернизации системы водоснабжения специалисты «Мурманскводоканала» прокладывают новый водовод, который обеспечит чистой водой жителей Ленинского района Мурманска. Работы затронули территорию для отдыха и прогулок горожан.

«Мурманскводоканал» прокладывает участок водовода протяжённостью три километра. Новые трубы будут питать водой Ленинский район. Старые системы уже исчерпывают свой ресурс, перебои водоснабжения случались неоднократно, в том числе и в социально значимых учреждениях. Например, в доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Первый этап работ уже завершён на улице Свердлова.

Михаил Загнибородов, начальник цеха «ЦВКС» ГОУП «Мурманскводоканал»: «Основная цель - это чистая вода и безаварийная ситуация на водоводах. Труба сейчас лежит там, чтобы потом её транспортировали к месту укладки. Просим прощение у жителей за временное создание неудобств».

С февраля этого года бригады трудятся на улице Старостина в районе домов №№99 и 103. Именно эта территория вызвала наибольшее беспокойство у местных жителей. Горожане давно полюбили её для прогулок у озера.

Федор, местный житель: «Когда появились эти трубы и перегородили выход к набережной и озеру, а самое главное, непонимание того, что происходит. Самый главный вопрос - это отсутствие информирования изначального, что здесь делают? Мы за чистую воду, но незнание пугает».

Людей можно понять: место для отдыха сейчас напоминает промышленную площадку. Но как пояснили в «Мурманскводоканале», дорога является технической и все необходимые разрешения на проведение работ получены.

- Изначально это дорога технического назначения для водовода, при производстве работ было получено разрешение от комитета городского хозяйства города Мурманска.

Коммунальщики подчеркивают, что деревья, снесенные за пределами охранной зоны, будут высажены заново. Основные работы по укладке труб планируется закончить к июню. А летом приступят ко второму этапу - восстановлению участка.

Михаил Загнибородов, начальник цеха «ЦВКС» ГОУП «Мурманскводоканал»: «Работы планируем закончить до лета, потом планируем приступить к благоустройству территории».

Временные неудобства, по словам специалистов, обернутся долгосрочным комфортом. И горожане смогут не только пользоваться результатами модернизации, но и вновь наслаждаться прогулками.