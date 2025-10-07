Мурманскстат проводит выборочное наблюдение использования населением компьютерной техники и сети «Интернет»С какими сложностями на рынке труда сталкиваются зрелые соискатели и работники СЗФО в 2025 году
Работы в Центре научно-технического творчества «Родина» приближаются к завершению

Долгое время историческое для Мурманска здание кинотеатра «Родина» находилось на грани полного разрушения. Сложности в процессе реставрации были колоссальными. Теперь знаковое сооружение не выглядит старым шрамом в центре города, а обретает новую жизнь и превращается в новый современный Центр научно-технического творчества.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Теперь нам не стыдно за «Родину» Это здание останется городу на долгие-долгие годы».

Здание пришлось буквально собирать с нуля. А при реконструкции было найдено множество артефактов, которые составят экспозицию в день его открытия.

Происходящее внутри бывшего кинотеатра испугало бы даже самого опытного строителя: разрушенные лестницы, еле держащиеся опоры и колонны. Чудом стало уже то, что всё не развалилось до реконструкции. До открытия «Родины» осталось чуть больше двух месяцев. И масштаб проведенных работ впечатляет.   

Дмитрий Борисенко, представитель подрядной организации: «С каждым днем оно будет всё живее, живее и живее».

Это не просто слова, действительно, новая жизнь для «Родины» – это вырисовывающийся вид зала-амфитеатра, где будут проводить конференции и показывать спектакли юные воспитанники центра. А ещё панорамные окна балконов с чудесным видом на сквер.

Александра Карпова, министр строительства Мурманской области: «Сейчас идёт устройство галерей».

«Родина» - название и дань исторической памяти сооружения. Зачем рассказывать детям о том, как можно сохранять великое наследие, если можно показать на реальном примере. Именно это станет ещё одной важной частью проекта. Разноплановость направлений обучения, которые будет предоставлять центр – это совершенно новый уровень формы и подхода к образованию. Основная программа будет включать 4 предмета: исследование и проектирование, программирование с элементами ИИ, дизайн визуальной коммуникации, менеджмент и маркетинг. Также в центре откроется 14 лабораторий.

Как рассказала Екатерина Рассказова, директор Центра научно-технологического творчества «Родина», в центре появятся пять высокотехнологичных аудиторий, оснащённых современной техникой: виртуальной и дополненной реальностью, интерактивными экранами, высокопроизводительными рабочими станциями и инструментами для архитектурного проектирования и дизайна. Кроме того, новый центр оборудуют студией звукозаписи по проекту Фонда Игоря Бутмана, библиотекой, уютной зоной ожидания с кафе и пространством для совместной работы и творчества.

К слову, «Родина» ещё до открытия стала не только отличным примером масштабного восстановления исторического сооружения, но и образцом уникального формата дополнительного образования детей на всём Северо-Западе страны. Некоторые регионы России уже хотят сделать похожие центры научно-технологического творчества по примеру Мурманской области.

Галина
07.10.25 15:27
А. Ливанова не было.
Комментарий к новости:5 октября Фестиваль современного кино «ТАЛАНТ» подводит итоги
Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
