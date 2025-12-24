Работы в рамках фонда капитального ремонта МКД в ЗАТО Александровск выполняют альпинисты из Санкт-Петербурга

Пятиэтажные дома в ЗАТО Александровск легко покоряются кисти профессионального промышленного альпиниста Виталия Бондаренко: после работ на 75-метровых зданиях это кажется лёгкой разминкой.

Виталий Бондаренко, промышленный альпинист, г. Санкт-Петербург: «Промышленный альпинизм тем и интересен, что большой спектр работ: монтаж, демонтаж, фасадные работы. Самое интересное было, когда работал на Кировском заводе в Санкт-Петербурге».

Тогда Виталию пришлось устанавливать промышленные трубы, обеспечивающие систему воздухозабора.

Елизавету в прошлом профессиональную спортсменку по гребле, только ожидают подобные сюрпризы. Девушка отмечает, работать в сфере промышленного альпинизма начала только в начале этого года: занималась герметизацией межпанельных швов, а сейчас вместе с командой выполняет работы по покраске фасадов. Со страхом высоты продолжает бороться, а наверху, главное, качественная и тёплая экипировка.

Елизавета Терехова, промышленный альпинист, г. Санкт-Петербург: «В настоящее время не ощущаю холод, потому что двигаюсь, работаю. Внизу холоднее».

А Владиславу особенно нравятся задачи по декорированию городского пространства. Это навевает ему не только атмосферу праздника, но и даёт возможность прикоснуться к созданию волшебства.

Владислав Редченко, промышленный альпинист, г. Санкт-Петербург: «Здания украшали, наряжали ёлки».

Работы в рамках фонда капитального ремонта в ЗАТО Александровск альпинисты выполняют в многоквартирных домах Снежногорска и Полярного. Материалы морозоустойчивые, единственное, что может остановить специалистов, – мокрый снег или дождь. Погодные условия могут несколько сдвинуть график покраски.