Ради бутылки спиртного мурманчанин ограбил знакомую пенсионерку

Это произошло в Мурманске во дворе по улице Полярные Зори.

60-летняя северянка сидела у подъезда своего дома со знакомым. Во время беседы мужчина выхватил у неё пакет с кошельком, в котором находились 5 тысяч рублей и убежал.

Женщина сразу обратилась в полицию и нарушителя задержали. Он признался, что совершил правонарушение на нетрезвую голову.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.