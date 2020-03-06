Ради кого мужчины совершают свои подвиги? Северянки узнали на праздничном вечере

В Мурманске состоялся торжественный приём для женщин-управленцев предприятий и учреждений. С Международным женским днём пришедших в «Кировку» поздравили депутаты горсовета, а также руководители города-героя.

Женщина-руководитель в России сегодня не исключение, а обыденность. Дамы управляют частными предприятиями, государственными организациями, занимаются политикой. И делают это успешно, укрепляя благосостояние Мурманской области и страны в целом. Всех женщин-лидеров сегодня пригласили в ДК имени С.М. Кирова, там их ждало специально подготовленное представление. И, конечно же, цветы на входе в зал. С наступающим Международным женским днём дам поздравили депутаты горсовета и городские главы.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Мурманчанин - это такой лихой пилигрим. Работа у него всегда далеко от дома. Это или серьёзная рыбалка, или Арктика, или нефть на далёких арктических морях. И самое дорогое, что у него есть, кроме его любимой работы, это его семья. А в семье главное - его любимая женщина. И поэтому для меня каждая мурманчанка - это такая любимая, дорогая, самая надёжная подруга такого вот лихого пилигрима».

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Женщины для меня - это вдохновение. Вдохновение на подвиг, на что-то хорошее для людей, делать это каждый день. И, конечно, женщины - это коллеги. Женщина - это семья. Женщины - это те люди, которые помогают нам, мужчинам, посмотреть на жизнь другими, более радостными, более солнечными глазами. Женщины вообще - это те, ради кого мужчины совершают свои подвиги».