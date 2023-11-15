Ради лёгкой наживы: в УМВД России по Мурманской области завершили расследование многоэпизодного уголовного дела

Оно было возбуждено в отношении четверых мужчин, которые занимались телефонным мошенничеством.

Летом прошлого года в органы внутренних дел Мурманской области часто поступали заявления от граждан пожилого возраста о совершённых в отношении них мошенничествах. Им звонили, якобы сотрудники правоохранительных органов, убеждали, что их родственники попали в ДТП, а затем просили крупную сумму денег.

Владимир Бударин, заместитель начальника СУ УМВД России по Мурманской области, подполковник юстиции: «Помимо информационного направления в этой группе действовала так называемая ветка курьеров, непосредственная задача которых была в том, чтобы прибыть на место по сообщенным адресам к потерпевшим и получить денежные средства. Дальнейшие действия, как уже было сказано, были структурированы - все знали, чем они занимаются».

Только с июня по август в полицию Мурманска, Кировска, Мончегорска и Апатитов поступило 17 таких обращений. Возраст пострадавших от 69 до 94 лет. Общая сумма похищенных средств более 3,5 млн рублей.

Владимир Бударин, заместитель начальника СУ УМВД России по Мурманской области, подполковник юстиции: «Суммы варьировались от 62 тысяч рублей до 700 тысяч рублей, получаемых от потерпевших. Соответственно, обвиняемые по этому делу оставляли себе за своё участие в преступной группе 10% от указанной суммы. Их заработок напрямую зависел от платёжеспособности лиц, которые подвергались обману».

В ходе оперативно разыскных действий удалось установить и задержать молодых людей, причастных к мошенничеству. Трое из них уроженцы Мурманской области и один - Киргизии. Все они не старше 35 лет и, как установило следствие, психически полностью здоровы. В преступную группировку вступили сознательно, совершали преступления ради лёгкой наживы.

Антон Иванов, начальник отдела УУР УМВД России по Мурманской области, подполковник полиции: «Отличительной особенностью было то, что деньги, которые они забирали у потерпевших, были всегда упакованы в предметы постельного белья, полотенца и прочее. Потому что одна из легенд была, как и говорилось ранее, легенда о ДТП, что пострадавшему нужны предметы первой необходимости. Все наши потерпевшие заворачивали денежные средства в постельное бельё».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения направлено в Апатитский суд, обвиняемым в мошенничестве грозит до 10 лет лишения свободы.

Но подобных случаев по стране тысячи. Поймать таких преступников сложно, они технически оснащены, действуют чужими руками и тщательно заметают следы.

Антон Иванов, начальник отдела УУР УМВД России по Мурманской области, подполковник полиции: «Совершая преступления они производили частую смену технических средств. Например, на одном транспортном средстве они могли доехать до места совершая преступления, так его назовем, где потерпевшие передавали им денежные средства. Использовали одежду с капюшонами, где установлены камеры наружного наблюдения они пытались скрывать свои лица за медицинскими масками, тёмными очками и прочее».

Сотрудники правоохранительных органов напоминают меры профилактики и просят поделиться ими со своими близкими, особенно разъяснить их пенсионерам.

Владимир Бударин, заместитель начальника СУ УМВД России по Мурманской области, подполковник юстиции: «Уважаемые жители региона, не отвечайте на телефонные звонки с неизвестных номеров. В случае, если вы ответили на такой звонок и неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов, каких либо банковских организаций, иных кредитных учреждений и под различными предлогами пытается выяснить у вас реквизиты ваших банковских карт, счетов, пароли, различные коды безопасности, либо иную известную только вам информацию, помните, что вы разговариваете с мошенниками. Ни в коем случае не совершайте тех действий, о которых вас просят злоумышленники, прекратите с ним разговор».

Помните, что ни сотрудники банка, ни сотрудники полиции, ни при каких обстоятельствах по телефону не будут выяснять реквизиты счетов, личные пароли и тем более вымогать денежные средства. Будьте бдительны.