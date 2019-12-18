Опять взрывают, опять дорогу около Белокаменки перекрываютВ центре Мурманска будет перекрыто движение всех видов транспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.12.19 19:30

Ради памяти об отце, ради друг друга - прошло 8 лет после гибели экипажа самоподъёмной платформы «Кольская»

8 лет назад, 18 декабря 2011 года, произошла страшная трагедия, унесшая жизни 53 человек. В 200 километрах от Сахалина в бушующем море перевернулась и утонула буровая платформа «Кольская». Катастрофа стала чёрной страницей в жизнях 36 семей из Кольского Заполярья. Как живёт одна из них 8 лет спустя, журналисты «Арктик-ТВ» расскажут в этом сюжете.

53 погибших, 36 из которых - жители Мурманской области. Таковы последствия неверных решений руководителей «Арктикморнефтегазразведки», отправивших буровую платформу «Кольская» в сильный шторм к берегам Сахалина. Не дойдя 200 километров до цели, платформа перевернулась и затонула. Погибли почти все специалисты, находящиеся на борту. Одним из тех, кто не вернулся из последнего рейса буровой, стал Юрий Коровкин. Дома его ждали жена и две маленьких дочки.

Надежда Коровкина, жена погибшего моряка буровой платформы «Кольская»: «В то время младшей было семь лет, а старшей - 12 лет. Старшая у меня дочь вообще ни с кем двое суток не разговаривала, она замкнулась в себе, только плакала и ни с кем не разговаривала. А младшая, наверное, ещё не понимала нашего горя,  ей было семь лет,  в первый класс она только пошла. Но рано утром, когда  вставала, закатывала мне такие истерики. Для меня это было очень тяжело. Самой тяжело, плюс она вот этим всем давила: «Мама, почему папа? Мама, я его так любила, а он погиб». В общем, было очень тяжело».

Юрий Коровкин работал старшим электриком. Это был его второй рейс на «Кольской». Последний вечер перед выходом в море семья провела в одном из мурманских боулинг-клубов. Смеялись, планировали, как проведут грядущий день рождения Юрия. В марте 2012  года мужчине должно было исполниться 30 лет.

Надежда Коровкина, жена погибшего моряка буровой платформы «Кольская»: «Мы как раз думали, что у него скоро юбилей. Собирались отмечать. Но вот видите, получилось, что мы даже до юбилея не дожили, он погиб. Ну, я никогда не думала. Он вообще у меня был человек очень сильный: и морально, и физически. Он никогда духом не падал. Иногда с ним поговорим, а он говорит: «Всё, я воспрял». Я никогда не думала, что он у меня погибнет, никогда не думала, что мы останемся без него. Ни в мыслях, нигде не было. Такая поддержка колоссальная от него была».

Юрий всегда был душой компании, вспоминает Надежда. Сейчас, всё что осталось, фотоснимки и мемориал погибшим морякам «Кольской». Появилась новая семейная традиция: ежегодно в годовщину гибели платформы и перед тем, как уехать в отпуск, вся семья навещает мурмашинское кладбище. Так легче справиться с горем, которое до сих пор не утихло. Напоминает Надежде о муже и младшая дочь. Друзья семьи и родственники сходятся во мнении, что Кристина очень похожа на Юрия.

Кристина Коровкина, дочь погибшего моряка буровой платформы «Кольская»: «Я девочка сильная, я это знаю. Я это пережила. Но сейчас я маме помогаю. Бывают моменты, когда мы сидим, плачем, вспоминаем папу. Но я понимаю, что у мамы кроме нас никого нет, а у нас кроме мамы никого нет. Мы должны друг друга поддерживать, помогать всегда и не бросать. Потому что был бы папа - было бы проще. Но такова судьба, что он погиб. Нам дала такое испытание, что мы всё это пережили втроём: я, мама и сестра. И чтобы мы знали, что папы нет, но он всегда где-то рядом, всегда поможет нам».

Сейчас Кристине 15 лет, девушка кадет, отличница, а в будущем планирует стать полицейским. Так хотел её отец.

Кристина Коровкина, дочь погибшего моряка буровой платформы «Кольская»: «Когда я была маленькая, я очень буйным ребёнком была. И папа говорил, что он хочет, чтобы я пошла военным служить или полицейским. И вот, когда мы сюда переехали, выдалась такая возможность, поступить в школу с кадетскими классами. Вот, получается, я отучилась второй-четвёртый классы в нашей 44-й школе, перешла в пятый - кадетский. И вот до сих пор я учусь в правоохранительном классе. И далее я, получается, хочу поступить в юридический лицей, а потом уже связать свою жизнь с правоохранительными органами. Получается, как мечтал папа».

Семья Коровкиных понесла невосполнимую утрату. Но люди стараются жить дальше, ради памяти об отце, ради друг друга. И они такие - не одни. Надежда продолжает поддерживать контакт с родственниками остальных погибших в страшной катастрофе. Бесследно те события не прошли ни для кого.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Четверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Юрий Трутнев решил посетить царство Снежной королевы
-

Последние комментарии

Владимир
18.12.19 08:35
Оперативные штабы работают оперативно - НАГРАДИТЬ! А то, что воз и ныне там, так это зима неожиданная виновата. Короче по весне управляющие компании, за то, что не испугались суровой зимы и боролись к
Комментарий к новости:Мурманские дворы по-прежнему завалены «кашей»
Максим
17.12.19 21:22
А будет ли репортаж о дальнейших похождениях "красноярских" на вольных хлебах. Интересно, где дружно пристроились? Возможно "бомба"
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Vjhtvfy
15.12.19 12:09
Слово-то какое придумали - "перехват", ассоциации с захватом возникают! С этими процессами я что-то я перестаю понимать, куда мы двигаемся - к рынку или назад - в СССР?
Комментарий к новости:В Мурманской области собираются запускать процедуру «перехвата» домов в управление региональной компанией
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)01:15«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области цены на бензин не меняются, а на дизельное топливо растут-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 5 копеек, евро – на одну копейку-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» внедрила систему онлайн-мониторинга гололедообразования на ЛЭП в Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыАрктические льготы, предусмотренные для четырёх групп инвестпроектов, могут запустить с июля 2020 года - Минвостокразвития
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовало: 609 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика