Ради памяти об отце, ради друг друга - прошло 8 лет после гибели экипажа самоподъёмной платформы «Кольская»

8 лет назад, 18 декабря 2011 года, произошла страшная трагедия, унесшая жизни 53 человек. В 200 километрах от Сахалина в бушующем море перевернулась и утонула буровая платформа «Кольская». Катастрофа стала чёрной страницей в жизнях 36 семей из Кольского Заполярья. Как живёт одна из них 8 лет спустя, журналисты «Арктик-ТВ» расскажут в этом сюжете.

53 погибших, 36 из которых - жители Мурманской области. Таковы последствия неверных решений руководителей «Арктикморнефтегазразведки», отправивших буровую платформу «Кольская» в сильный шторм к берегам Сахалина. Не дойдя 200 километров до цели, платформа перевернулась и затонула. Погибли почти все специалисты, находящиеся на борту. Одним из тех, кто не вернулся из последнего рейса буровой, стал Юрий Коровкин. Дома его ждали жена и две маленьких дочки.

Надежда Коровкина, жена погибшего моряка буровой платформы «Кольская»: «В то время младшей было семь лет, а старшей - 12 лет. Старшая у меня дочь вообще ни с кем двое суток не разговаривала, она замкнулась в себе, только плакала и ни с кем не разговаривала. А младшая, наверное, ещё не понимала нашего горя, ей было семь лет, в первый класс она только пошла. Но рано утром, когда вставала, закатывала мне такие истерики. Для меня это было очень тяжело. Самой тяжело, плюс она вот этим всем давила: «Мама, почему папа? Мама, я его так любила, а он погиб». В общем, было очень тяжело».

Юрий Коровкин работал старшим электриком. Это был его второй рейс на «Кольской». Последний вечер перед выходом в море семья провела в одном из мурманских боулинг-клубов. Смеялись, планировали, как проведут грядущий день рождения Юрия. В марте 2012 года мужчине должно было исполниться 30 лет.

Надежда Коровкина, жена погибшего моряка буровой платформы «Кольская»: «Мы как раз думали, что у него скоро юбилей. Собирались отмечать. Но вот видите, получилось, что мы даже до юбилея не дожили, он погиб. Ну, я никогда не думала. Он вообще у меня был человек очень сильный: и морально, и физически. Он никогда духом не падал. Иногда с ним поговорим, а он говорит: «Всё, я воспрял». Я никогда не думала, что он у меня погибнет, никогда не думала, что мы останемся без него. Ни в мыслях, нигде не было. Такая поддержка колоссальная от него была».

Юрий всегда был душой компании, вспоминает Надежда. Сейчас, всё что осталось, фотоснимки и мемориал погибшим морякам «Кольской». Появилась новая семейная традиция: ежегодно в годовщину гибели платформы и перед тем, как уехать в отпуск, вся семья навещает мурмашинское кладбище. Так легче справиться с горем, которое до сих пор не утихло. Напоминает Надежде о муже и младшая дочь. Друзья семьи и родственники сходятся во мнении, что Кристина очень похожа на Юрия.

Кристина Коровкина, дочь погибшего моряка буровой платформы «Кольская»: «Я девочка сильная, я это знаю. Я это пережила. Но сейчас я маме помогаю. Бывают моменты, когда мы сидим, плачем, вспоминаем папу. Но я понимаю, что у мамы кроме нас никого нет, а у нас кроме мамы никого нет. Мы должны друг друга поддерживать, помогать всегда и не бросать. Потому что был бы папа - было бы проще. Но такова судьба, что он погиб. Нам дала такое испытание, что мы всё это пережили втроём: я, мама и сестра. И чтобы мы знали, что папы нет, но он всегда где-то рядом, всегда поможет нам».

Сейчас Кристине 15 лет, девушка кадет, отличница, а в будущем планирует стать полицейским. Так хотел её отец.

Кристина Коровкина, дочь погибшего моряка буровой платформы «Кольская»: «Когда я была маленькая, я очень буйным ребёнком была. И папа говорил, что он хочет, чтобы я пошла военным служить или полицейским. И вот, когда мы сюда переехали, выдалась такая возможность, поступить в школу с кадетскими классами. Вот, получается, я отучилась второй-четвёртый классы в нашей 44-й школе, перешла в пятый - кадетский. И вот до сих пор я учусь в правоохранительном классе. И далее я, получается, хочу поступить в юридический лицей, а потом уже связать свою жизнь с правоохранительными органами. Получается, как мечтал папа».

Семья Коровкиных понесла невосполнимую утрату. Но люди стараются жить дальше, ради памяти об отце, ради друг друга. И они такие - не одни. Надежда продолжает поддерживать контакт с родственниками остальных погибших в страшной катастрофе. Бесследно те события не прошли ни для кого.