Радиационную обстановку в регионе контролирует автоматизированная система

Вопросы безопасности в Северо-Западном федеральном округе обсудили во время сбора с руководящим составом территориальных органов МЧС России в формате видеосвязи. Во встрече принял участие и глава нашего региона.

Мурманская область носит статус ключевого транспортного узла. Суровый климат и радиационно-опасные объекты – в фокусе пристального внимания специалистов.

В нашем регионе совместно с «Росатомом» создана единственная в России стационарная автоматизированная система контроля радиационного фона на транспорте на федеральной трассе Мурманск – Санкт-Петербург. Также радиационную обстановку в регионе в целом мониторит территориальная система контроля, состоящая из 82 постов, из которых 56 – автоматизированные. Система признана одной из самых эффективных в стране.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В 2021 году мы её усовершенствовали и поставили новый автоматический пост. Поставили новый пост в Оленегорске, ввели новое обеспечение, которое контролирует АЭС и получаем данные с Архангельской области».