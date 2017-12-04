Радиостанция «Рекорд» и клуб «Пин-Ап» провели первую совместную зажигательную вечеринку

Яркая светомузыка, песни, знакомые каждому из нас, танцевальное шоу и, конечно, море призов и подарков – всё это оценили мурманские любители вечеринок. «Дискотека в тиле 90х» моментально возвращает в детство и юность: бесшабашную, яркую и полную живых воспоминаний.

- Эта вечеринка устроена для того, чтобы погрузиться в 90-е, ощутить всю атмосферу конца прошлого века, лично познакомиться с работниками радиостанции радио «Рекорд 102fm», - говорит Екатерина Долматова, менеджер радиостанции «Record 102 FM».

Уже в самом начале вечеринки танцпол буквально разрывался от наплыва отдыхающих. На дискотеку «Ретро Денс» в клуб «Пин-Ап» пришли не только постоянные посетители, но и молодёжь, выросшая под музыку 90-х, так же не упустила возможность весело провести время.

- Вечеринка очень здоровская! – делится своими впечатлениями Катерина Витман, гость вечеринки «Retro Dance». - Я люблю эстетику 90-х, тем более русских 90-х!

А для диджея вечеринки ставить такую музыку - одно удовольствие. Можно и самому потанцевать, и посетителей повеселить. Знакомые для большинства участников встречи песни конца прошлого века делают вечеринку более запоминающейся.

- Сегодня ретро мега денс. У нас это впервые для «Пин-Апа». В основном у нас тут идёт электронная и танцевальная музыка, но она немного другого формата. А сегодня решили попробовать ретро, народ подтягивается. Я думаю, всё пройдёт на ура, - говорит DJ SILINSKY, резидент клуба «Pin-Up».

За вечер клуб посетили несколько сотен человек. Такого аншлага не ожидали даже сами организаторы. Сотрудники радио «Рекорд» обещают, что следующая вечеринка не заставит себя долго ждать. Ведь очень важно лично знакомиться и общаться со своими слушателями, узнавать их мнения и вместе веселиться под приятную музыку.