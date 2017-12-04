Планы развития Арктической зоны Российской Федерации недостаточно нацелены на улучшение качества жизни её населенияХОРОШИЕ НОВОСТИ: Начало декабря отметилось несколькими праздничными датами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»04.12.17 19:30

Радиостанция «Рекорд» и клуб «Пин-Ап» провели первую совместную зажигательную вечеринку

Яркая светомузыка, песни, знакомые каждому из нас, танцевальное шоу и, конечно, море призов и подарков – всё это оценили мурманские любители вечеринок. «Дискотека в тиле 90х» моментально возвращает в детство и юность: бесшабашную, яркую и полную живых воспоминаний.

- Эта вечеринка устроена для того, чтобы погрузиться в 90-е, ощутить всю атмосферу  конца прошлого века, лично познакомиться с работниками радиостанции радио «Рекорд 102fm», - говорит Екатерина Долматова, менеджер радиостанции «Record 102 FM».

Уже в самом начале вечеринки танцпол буквально разрывался от наплыва отдыхающих. На дискотеку «Ретро Денс» в клуб «Пин-Ап» пришли не только постоянные посетители, но и молодёжь, выросшая под музыку 90-х, так же не упустила возможность весело провести время.

- Вечеринка очень здоровская! – делится своими впечатлениями Катерина Витман, гость вечеринки «Retro Dance». -  Я люблю эстетику 90-х, тем более русских 90-х!

А для диджея вечеринки  ставить такую музыку - одно удовольствие. Можно и самому потанцевать, и посетителей повеселить. Знакомые для большинства участников встречи песни конца прошлого века делают вечеринку более запоминающейся.

- Сегодня ретро мега денс. У нас это впервые для «Пин-Апа». В основном у нас тут идёт электронная и танцевальная музыка, но она немного другого формата. А сегодня решили попробовать ретро, народ подтягивается. Я думаю, всё пройдёт на ура, - говорит DJ SILINSKY, резидент клуба «Pin-Up».

За вечер клуб посетили несколько сотен человек. Такого аншлага не ожидали даже сами организаторы. Сотрудники радио «Рекорд» обещают, что следующая вечеринка не заставит себя долго ждать. Ведь очень важно лично знакомиться и общаться со своими слушателями, узнавать их мнения и вместе веселиться под приятную музыку.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПод выборы президента отменили «крепостное право»
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 382 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Лидия
03.12.17 03:05
Думать о дочери надо было когда миллионы складывала в карманы. А то и рассчитывала на то, что дадут отсрочку, как матери несовершеннолетнего ребенка. А теперь сляпали слезливый репортаж. Ах, какая она
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»
Алексей
02.12.17 11:47
Возвращаясь к сказанному ранее. Коль редакция так активно включилась в поиск истины в отношении преступления Макаровой и наказания. Какова судьба уворованных денег? Вернула ли госпожа Макарова эти ден
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»
Иван
02.12.17 10:44
Как Вы ловко навешиваете разного рода ярлыки, однако. Я не сужу Макарову. Нигде в моих комментариях этого нет. Перечитайте. Осудил ее суд. Все вопросы к нему.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиС 1 января 2018 года будет произведено повышение размеров минимальных окладов на 4 процента работникам государственных областных организаций-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 47 копеек, евро – на 26 копеек-PRO ЭнергетикуКольская АЭС увеличила выработку электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 декабря-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика