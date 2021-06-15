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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.06.21 19:30

«Радость» - коллектив Мурманского морского торгового порта отметили День России

Традиционный торжественный праздник, посвященный Дню России, состоялся в Мурманском морском торговом порту. На одной из площадок предприятия организовали концерт с выступлениями танцевального коллектива «Радость» и поздравительными речами приглашенных гостей.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Успех России зависит от каждого из нас. Десятка миллионов жителей страны, которые своим трудом вкладывают свою лепту в развитие региона и всей страны. Делают всё, чтобы наша страна процветала, укреплялось ее могущество. Мы хотим видеть нашу Россию сильной державой, с которой считались всем мире».

Глеб Шинкарчук, министр внутренней политики Мурманской области: «Год назад начали очень хорошую традицию, которая, несомненно, будет продолжена. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны благодаря самоотверженному труду работников порта нам удалось отстоять независимость нашего государства».

Праздничное мероприятие продолжилось поднятием государственного флага под гимн страны. Эту почётную миссию доверили руководителю регионального исполкома ОНФ Максиму Сахневичу и генеральному директору торгового порта Алексею Рыкованову.

Максим Сахневич, глава регионального исполкома ОНФ Мурманской области:  «Хочется поздравить всех жителей Мурманска, Мурманской области с этим замечательным праздником. Пожелать здоровья и счастья, чтоб мы двигались только вперед с нашей великой любимой страной. И приятно, что мы отмечаем праздник в Мурманском морском торговом порту, самом уважаемом и большом старинном предприятии. И я радуюсь, что мы дружим с портом на протяжении многих-многих лет».

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «ММТП»: «Порт играет важную роль не только в жизни Мурманска, но и в страны. И поэтому День России для нас важный государственный праздник. Мы гордимся тем, что второй год подряд именно здесь, на территории Мурманского морского торгового порта, мы торжественно поднимаем государственный флаг РФ».

Мурманские портовики вместе с региональной командой «Молодёжки ОНФ» подготовили флешмоб, выстроившись с шарами красного, синего и белого цветов в российский триколор. Затем гости праздника своими руками высадили кусты венгерской сирени, которая теперь будет украшать территорию предприятия долгие годы.

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