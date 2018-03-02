Радоваться или нет, если нашёл на дороге кошелек? Ответ подскажет «Вечёрка»

Журналисты «Вечёрки» всегда в гуще событий. В завтрашнем выпуске газеты они торопятся сообщить читателям о том, что в Мурманске снова пройдёт мировой Чемпионат «моржей». На этой неделе в британском Винчестере состоялось подписание соглашения между Ассоциацией ледяного плавания и администрацией города Мурманска. Стороны договорились о проведении в нашем городе III Чемпионата мира по Ледяному плаванию.

К 1 сентября в мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища должны появиться каток и бассейн. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время своего визита в Мурманск. Что показали ему курсанты и какой подарок преподнёс мальчишкам прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов, читайте в свежем номере «Вечерки».

Радоваться или нет, если нашёл на дороге кошелек? Оказывается, подняв с земли ничейный кошелек, можно попасть в тюрьму. О тонкостях законодательства, связанных с находками, читателям «Вечернего Мурманска» рассказывает помощник прокурора Мурманской области Елена Ильина.