«Радуга» готова поддержать мурманчан, пострадавших от взрыва газа в доме

Продолжается благотворительный сбор средств и вещей пострадавшим во время взрыва дома на улице Свердлова. Уже более пятидесяти мурманчан откликнулись, узнав о беде земляков.

Недавняя трагедия на улице Свердлова потрясла многих жителей столицы Заполярья. В одночасье судьбы собственников квартир одного подъезда изменились: личные вещи, одежда, мебель – всё кануло в небытие. Узнав о происшествии, волонтеры благотворительной организация «Радуга» организовала пункт сбора материальной помощи пострадавшим. Активность мурманчан и желание помочь удивило даже специалистов центра.

- Очень много людей откликнулись на беду мурманчан, - говорит Эльвира Алиева, волонтёр МРОБОМСИ «Радуга». - Спасибо им большое, что не остались в стороне и помогли тем людям, которые в этом нуждаются. За три дня где-то 60 человек оказали разную помощь. Приносили и бытовую технику, и вносили деньги, и продукты питания, одежду, тёплые вещи, которые сейчас необходимы людям.

Например, мурманчанка Екатерина Ходыницкая узнала о благотворительном сборе из социальных сетей и без лишних раздумий приняла решение откликнуться и помочь пострадавшим. Вечером с мужем и сыном девушка собрала одежду и отправилась в пункт сбора помощи.

Помимо необходимой материально помощи специалисты организации готовы оказать квалифицированную психологическую помощь на безвозмездной основе. Психолог-волонтёр Олег Конышев выступил с обращением, которое адресовал всем своим коллегам из Мурманска.

- У нас много всяких психологических центров. Может быть, что наступил такой момент, чтобы все психологи взяли на сопровождение хотя бы по одной семье, - предлагает Олег Конышев, волонтёр-психолог МРОБОМСИ «Радуга». - Мы раньше мерились количеством дипломов, количеством того, что у нас висит на стенках, количеством подписчиков в сети «Инстагра», а, может быть, сейчас настало время заняться именно реальной помощью, реальным людям.

За выходные дни отзывчивые северяне пожертвовали так много вещей, что в благотворительной организации приняли решение временно приостановить сбор. Всех пострадавших при взрыве дома приглашают получить помощь в благотворительной организации «Радуга».