В Мурманской области вырос спрос на топ-менеджеров и банковских работников«Мой зелёный город – мой уютный дом»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.05.21 19:30

«Радуга» вновь помогает пенсионерам своими консультациями

Благотворительная организация «Радуга» организовала для своих подопечных встречу с экспертом. Участники, а это в основном пожилые люди, могли задать вопросы, затрагивающие самую проблемную сферу – ЖКХ.

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства остаются одними из самых болезненных и неприятных для многих северян. Но больнее всего они бьют по пенсионерам. Как найти управу на бесчестных жилищников? Почему не убирают дворы? Что делать при неправильной передаче показаний счётчиков? На эти и другие вопросы участникам встречи, организованной в стенах благотворительной организации «Радуга», ответил эксперт Дмитрий Афиногенов.

Дмитрий Афиногенов, эксперт по вопросам ЖКХ: «Вам нужно зайти на сайт erc51.ru. На этом сайте есть специальный раздел, который называется «Сообщить о погрешности в квитанциях», туда загружается эта квитанция, вас вызывают на приём и уже в новом расчётном центре с вами регулируют вот эту сумму».

Дмитрий много лет занимается жилищными вопросами, а потому как никто другой разбирается в тонкостях сферы ЖКХ. Общественники из «Радуги» регулярно проводят такие ликбезы, встречи с экспертами носят образовательный характер.

Рита Абдурахманова, председатель благотворительной организации «Радуга»: «Это важно, нужно. У всех проблемы, именно первые вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, даже о здоровье так не говорят, как говорят о вопросах, проблемах ЖКХ».

Дмитрий Афиногенов, эксперт по вопросам ЖКХ: «На вопросы, особенно жилищно-коммунального хозяйства, всегда тяжело отвечать, потому что, действительно, у людей очень многие проблемы накопились, они не решались годами. Но, как правило, когда ты смотришь на ситуацию непредвзято, ты понимаешь, что решение-то, оно, на самом деле, достаточно простое, просто не очень, как бы, эмоционально может быть приятное».

Благотворительная организация «Радуга» оказывает нуждающимся самую разнообразную помощь -  это и психологические тренинги, и выдача продуктовых пакетов, и  юридические  консультации.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В ближайшие 8-10 лет рынок труда неизбежно будет рынком зрелого соискателя - hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
11.05.21 16:47
«... Наше преимущество Путин, и мы его должны защитить». Вячеслав Володин Здравству
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения партии «Единая Россия»
Прохожий
11.05.21 15:10
Нарисовался Хозяин Миши Советского с Ютуба, который пиарит изменение конституции, путинский строй и иное, где во всем виноваты америкосы и т..д
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения партии «Единая Россия»
Антонина Викторовна Ф.
10.05.21 14:43
Прекрасно! Очень проникновенно.
Комментарий к новости:В День Победы по инициативе АО «Мурманский морской торговый порт» в сквере перед Морским вокзалом прошла акция «Случайный вальс»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Пищевая эволюция». Документальный цикл (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается увеличение цен на картофель и куриные яйца-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 16 копеек, доллар теряет почти 12 копеек-PRO Энергетику (18+)На период праздников работу Кольской АЭС обеспечат два энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 мая-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Депутаты обсуждают закон о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика