«Радуга» вновь помогает пенсионерам своими консультациями

Благотворительная организация «Радуга» организовала для своих подопечных встречу с экспертом. Участники, а это в основном пожилые люди, могли задать вопросы, затрагивающие самую проблемную сферу – ЖКХ.

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства остаются одними из самых болезненных и неприятных для многих северян. Но больнее всего они бьют по пенсионерам. Как найти управу на бесчестных жилищников? Почему не убирают дворы? Что делать при неправильной передаче показаний счётчиков? На эти и другие вопросы участникам встречи, организованной в стенах благотворительной организации «Радуга», ответил эксперт Дмитрий Афиногенов.

Дмитрий Афиногенов, эксперт по вопросам ЖКХ: «Вам нужно зайти на сайт erc51.ru. На этом сайте есть специальный раздел, который называется «Сообщить о погрешности в квитанциях», туда загружается эта квитанция, вас вызывают на приём и уже в новом расчётном центре с вами регулируют вот эту сумму».

Дмитрий много лет занимается жилищными вопросами, а потому как никто другой разбирается в тонкостях сферы ЖКХ. Общественники из «Радуги» регулярно проводят такие ликбезы, встречи с экспертами носят образовательный характер.

Рита Абдурахманова, председатель благотворительной организации «Радуга»: «Это важно, нужно. У всех проблемы, именно первые вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, даже о здоровье так не говорят, как говорят о вопросах, проблемах ЖКХ».

Дмитрий Афиногенов, эксперт по вопросам ЖКХ: «На вопросы, особенно жилищно-коммунального хозяйства, всегда тяжело отвечать, потому что, действительно, у людей очень многие проблемы накопились, они не решались годами. Но, как правило, когда ты смотришь на ситуацию непредвзято, ты понимаешь, что решение-то, оно, на самом деле, достаточно простое, просто не очень, как бы, эмоционально может быть приятное».

Благотворительная организация «Радуга» оказывает нуждающимся самую разнообразную помощь - это и психологические тренинги, и выдача продуктовых пакетов, и юридические консультации.