Ракетные, зенитные и артиллерийские стрельбы успешно провели моряки Северного флота

Силы Северного флота провели учение по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб.

Учения проходили в районе архипелага Новосибирских островов. По легенде учений, подразделения тактической группы во взаимодействии с корабельной группировкой поражали морские цели и отражали атаки условного противника. Стрельбы выполнил экипаж большого противолодочного корабля «Североморск».

С острова Котельный залповую стрельбу двумя крылатыми ракетами по морской мишени в море Лаптевых выполнили расчёты берегового ракетного комплекса «Рубеж». На стартовой позиции побережья также работал зенитный ракетно-пушечный комплекс. Все мишени, были успешно поражены.