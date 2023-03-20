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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.03.23 19:30

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и противолодочные корабли Кольской флотилии организовали учения по созданию районов ограничения в Баренцевом море

Военные моряки отработали навыки по противовоздушной и противолодочной обороне, выполнили комплекс ракетных и артиллерийских стрельб.

В практической части командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота было задействовано до 20 кораблей и судов обеспечения, более 50 единиц боевой и специальной техники, 5 летательных аппаратов.

 

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