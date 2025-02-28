Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для выполнения плановых задач боевой подготовки

При выходе из пункта базирования экипаж крейсера отработал организацию навигационной безопасности, действия при отражении нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Проход по Кольскому заливу и выход в море корабля обеспечил базовый тральщик Кольской флотилии, экипаж которого отработал задачи противоминного обеспечения ракетного крейсера.

В Баренцевом море «Устинову» предстоит отработать организацию противоподводно-диверсионной обороны на незащищённом рейде с профилактическим гранатометанием, выполнить стрельбу по плавающей мине, а также провести ряд корабельных учений, в том числе по противовоздушной и противолодочной обороне.