День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.02.25 19:30
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для выполнения плановых задач боевой подготовки
При выходе из пункта базирования экипаж крейсера отработал организацию навигационной безопасности, действия при отражении нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов условного противника.
Проход по Кольскому заливу и выход в море корабля обеспечил базовый тральщик Кольской флотилии, экипаж которого отработал задачи противоминного обеспечения ракетного крейсера.
В Баренцевом море «Устинову» предстоит отработать организацию противоподводно-диверсионной обороны на незащищённом рейде с профилактическим гранатометанием, выполнить стрельбу по плавающей мине, а также провести ряд корабельных учений, в том числе по противовоздушной и противолодочной обороне.
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