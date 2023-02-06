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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.02.23 19:30

Раковина для жемчужины, или День хиджаба отпраздновали мурманские мусульмане

На встрече они рассказали историю появления наряда, провели мастер-класс по завязыванию платков и насладились вкусным чаепитием.

Когда-то в России его пытались запретить, но закон так и не приняли, поэтому современные мусульмане носят его без каких-либо проблем. Речь идёт о хиджабе, день которого отмечают с 2013 года в первых числах февраля.

Мурманский исламский центр тоже не остался в стороне и отметил праздник, посвященный традиционному наряду.

- С каждым годом он становится всё популярней не только среди мусульман, но и среди представителей других конфессий.

В исламской культуре хиджаб – это накидка, которая скрывает часть тела и волосы мусульманки, когда она выходит в общество.

- Покрывать голову было принято как в Европе, так и в Азии. Платок был символом зрелости и указывал на то, что женщина замужем. А во времена киевской Руси вместо того, чтобы менять прически, девушки обожали менять незамысловатый головной убор.

Однако для мусульманок этот элемент одежды не только символ красоты и приверженности традициям. С арабского слово «хиджаб» переводится, как барьер или преграда.

Мухаммадхабиб Гаджаев, имам Мурманской области: «Качества богобоязненности женщины – это в первую очередь, послушание всевышнему. Послушание проявляется, в первую очередь, в покрытии. Потому что хиджаб – это не национальная традиция, это не прихоть женщины, а это то, что возложил всевышний Господь. Это является обязательностью, чтобы женщина покрывала себя, чтобы её красота была скрыта от чужих взглядов».

Для всех желающих погрузиться в культуру ислама и узнать для себя что-то новое мурманские мусульманки провели мастер-класс по правильному завязыванию хиджаба.  И каких только вариаций, оказывается, нет! С кольцом – без, со стразами и с бисером. Из разных тканей. Носить такой платок – это настоящее искусство.

- Чепчик, чтобы волос было невидно, чтобы держался очень хорошо границы ото лба и до подбородка. Все остальные места должны быть закрыты.

Марьям – мурманчанка. Встретив свою настоящую любовь, она вот уже 2 года как приняла ислам. Говорит, что муж - человек порядочный и честный. А новую для неё культуру изучает с энтузиазмом.

Марьям: «Ничего плохого в этом нет. Наоборот, я сейчас изучаю ислам, стараюсь. Много ещё чего я ещё не знаю, но стараюсь. Мне 40 лет первого февраля исполнилось, я надеюсь, что всё изучу».

Девушки, с детства растущие в мусульманской среде, к ношению хиджаба подходят осознанно. 

Динара Атлуханова: «Хиджаб даёт чувство защищённости, уверенности, женственности. Как раковина, которая скрывает внутри себя жемчужину – так и платок скрывает от чужих глаз её обладательницу».

После того, как самые искусные способы завязывания платка были показаны, участников праздника ждало чаепитие.

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